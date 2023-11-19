عبدالله الشرقي يتوج أبطال سباق الجري بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في المراكز الستة الأولى في سباق بنك الفجيرة الوطني للجري، وشهد السباق مشاركة ما يقرب من 3000 عداء في النسخة السابعة من الفعالية السنوية الذي أقيمت في إمارة الفجيرة أمس.

وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الجهود الكبيرة لجميع المسؤولين والقائمين على تنظيم الحدث، الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالنشاط البدني في الحياة اليومية، والارتقاء بجودة الحياة، بوصفها محاور رئيسة تسعى إلى تحقيقها الفعاليات والمبادرات المجتمعية في الإمارة.

فعالية

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من العدّائين والرياضيين من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع كافة من مناطق الدولة المختلفة، إذ انطلق السباق، واختتم لهذا العام في ميدان الفجيرة فستيفال، مقابل مستشفى الفجيرة بالقرب من مسجد الشيخ زايد الكبير، وامتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتراً، ومر عبره العداؤون بمعالم سياحية بارزة لإمارة الفجيرة، وتمتع بوسائل الأمن والسلامة والإسعافات الأولية كافة لضمان سلاسة الحدث وصحة المشاركين.

تتويج

حضر حفل التتويج الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وشريف رفيع مدير بنك الفجيرة الوطني.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يهدف سباق بنك الفجيرة الوطني للجري السنوي إلى تشجيع المشاركة المُجدية في الفعاليات الرياضية لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. ولقد كان من المتميز أن نرى المتسابقين من الأعمار كافة، ومختلف مستويات اللياقة البدنية، من أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، يشاركون في سباق هذا العام. وأهنئ جميع المشاركين على جهودهم، ونتطلع لرؤية عدد أكبر من المشاركين في سباق العام المقبل».

وأضاف كوك: «أود أن أتوجه بالشكر للرعاة كافة على دعمهم السخي، والذين لولا مشاركتهم ما كان هذا السباق ليكون ناجحاً، ونتشرف بأن نعمل معاً من أجل مجتمع أكثر لياقة وصحة».

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