الفرنسي توماس جينـرو: إطلالات دبي الساحرة تحفز المشاركين لتقديم أجمل العروض

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصدر منتخب سلوفينيا اليوم الافتتاحي لبطولة أوروبا للقفز بالمظلات «دقة الهدف»، التي تستضيفها دبي على مدار 3 أيام، وتختتم منافساتها اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويستضيفها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في سكاي دايف دبي بمنطقة الميناء السياحي بالجميرا، ويشارك فيها 150 متسابقاً من 28 فريقاً، من بينها فريقان من الإمارات.

ووسط الأجواء الممطرة التي تزامنت مع اليوم الافتتاحي للبطولة، أول من أمس، جاءت المنافسات مثيرة واستمتع أبطال أوروبا بالقفز وسط الإطلالة الساحرة لمعالم دبي الرائعة، مثل نخلة الجميرا وعين دبي وجزيرة بلوواترز، وغيرها.

وانطلقت منافسات اليوم الأول في الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً بعد تحسن حالة الطقس وأصبح مناسباً ومثالياً للقفز، وأسفرت النتائج عن تصدر المنتخب السلوفيني برصيد 3 سم، وتساوى في المركز الثاني كل من: المنتخب الإيطالي والمنتخب الألماني برصيد 6 سم، وجاء منتخب إيطاليا العسكري الأول رابعاً برصيد 7 سم، ثم منتخب التشيك العسكري خامساً برصيد 8 سم، ثم منتخب فرنسا سادساً برصيد 11 سم، ثم منتخب إيطاليا العسكري الثاني سابعاً برصيد 16 سم، وتساوى معه في الرصيد نفسه منتخب سويسرا العسكري.

عودة

وأكد الفرنسي توماس جينرو، بطل العالم للقفز بالمظلات في 2010، أنه سعيد بالعودة إلى دبي من جديد للمرة السادسة، وقال إنه يرتبط بدبي بأجمل ذكرى في مسيرته الرياضية عندما حطم الرقم القياسي العالمي في 2013 في القفز بالمظلات في الهبوط الدقيق، الذي يتكون من القفز بالمظلة من ارتفاع 1200 متر والهبوط على الهدف.

وأوضح البطل الفرنسي أن ما يميز دبي هي الإطلالات الساحرة التي تجعل القافزين يستمتعون بالتحليق في السماء وتحفزهم لتقديم أجمل العروض، إضافة إلى الطقس الرائع الملائم لممارسة رياضة القفز، خاصة خلال هذه الفترة من العام.

أهداف

من جهته، حرص يوسف الحمادي، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، على الترحيب بالمظليين ومديري الفرق، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات حتى تسير المنافسات وفق الأهداف المرسومة لها، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح للبطولة.

وأعرب محمد يوسف المازمي، رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، عن سعادته البالغة بنجاح انطلاقة المنافسات، والمستويات العالية التي ظهر عليها المشاركون، وقال إن ما تحقق لم يكن متوقعاً بسبب البداية المتأخرة التي تسببت فيها حالة الطقس، منوهاً بأن البطولة تسير وفقاً لبرنامجها الزمني.

نتائج

وصرح المازمي بأن نتائج الفرق في البطولة تعتمد على قفزات المتسابقين الخمسة لكل فريق، حيث يسمح لكل قافز بـ8 قفزات، وبحد أدنى 4 قفزات، موضحاً أن كل قافز يصعد على متن طائرة صغيرة ضمن 20 شخصاً في كل طلعة من نادي سكاي دايف، ثم يهبط بالمظلة بعد عشر دقائق، وبفاصل زمن 3 دقائق بين كل فريق في المنطقة المخصصة قبالة فندق شاطئ العنوان، والهدف هو قيادة المظلة المفتوحة للهبوط على هدف يبلغ قطر مركزه (النقطة الصفراء) 2 سم، ثم يعود المتسابقون على قارب من فندق شاطئ العنوان إلى نادي سكاي دايف دبي لاستئناف القفز.

مشاركة

وكشف المازمي عن مشاركة فريقين من الإمارات في البطولة، أحدهما مدني، والآخر عسكري، إلى جانب مشاركة فردية واحدة، كما يشارك ضمن حكام البطولة حكمان عربيان، أحدهما من الإمارات، والثاني من البحرين، مؤكداً أن لجنة الحكام تضم أفضل حكام العالم، وبإشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

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