حسن إبراهيم: 4 فرق مرشحة للقب «دورينا» وشباب الأهلي الأبرز

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد حسن إبراهيم المدرب والمحلل الفني، أن 6 فرق من أندية دورينا تتنافس على لقب النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، منها 4 فرق مرشحة للقب، وتنال الأفضلية على غيرها، وهي شباب الأهلي، الوصل، العين، الشارقة.

وقال إبراهيم في حديث مع «البيان»، إن شباب الأهلي يعتبر الأبرز والأكثر حظاً لعدة أسباب، منها الاستقرار، وثبات مستواه الفني، وعدم خسارته في البطولة حتى الآن، إضافة إلى امتلاكه دكة بدلاء قوية، وثقافة الفوز بالبطولات وخبرة اللعب، وهناك الوصل، الذي نجح في التربع على الصدارة بنتائجه الإيجابية، لكن مستواه متذبذب، أما الشارقة، فهو فريق جيد، ومن المرشحين أيضاً، لكنه يعاني من الإصابات، ولديه مشكلة في خط الدفاع، ولدينا أيضاً فريق العين، الذي يسعى للحصول على اللقب، لكن تشكيلته غير مستقرة، ولم يصل إلى تكتيك واضح يعتمد عليه في المباريات حتى الآن.

وأشار مساعد مدرب منتخبنا الوطني سابقاً، إلى أن الوحدة والجزيرة من الفرق البارزة والقوية في منافسة الدوري، ويمتلكان عناصر مميزة، لكن مؤشرات الاستقرار في الفريقين ظلت ضعيفة، ومستواهما لم يكن ثابتاً وأثنى حسن إبراهيم على النسخة الحالية من الدوري، وقال إنها تطورت كثيراً عن نسخة الموسم الماضي، وأصبحت أفضل وأقوى، موضحاً أن عدة أسباب جعلت الدوري يكون أكثر إثارة وقوة، منها نجاح الأندية في اختيارات المدربين واللاعبين والأجانب، مع الاستفادة من أخطاء الماضي وعدم تكرارها.

وأضاف: في رأيي أن الأندية نجحت في كسب مدربين إكفاء، وكانت دقيقة في التعاقد مع الأجانب، مثل الوصل وشباب الأهلي، الذي يدافع عن لقبه، وكذلك الجزيرة، الذي كسب أجانب مميزين، ومدرباً صاحب اسم كبير، وأيضاً بني ياس تعاقد مع مدرب جديد، نجح في وضع بصمته في الفريق، مع محافظة عدد من الفرق على مدربيها المميزين، مثل مواصلة كوزمين مع الشارقة ومجيدي مع كلباء.

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