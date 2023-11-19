شرطة دبي بطل «بايك أبوظبي جران فوندو» للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو بمشاركة عدد كبير من الدراجين من جميع أنحاء المنطقة، والذين أنهوا مسار السباق البالغ طوله 154 كيلومتراً وتنافسوا على الفوز بإحدى الجوائز التي يبلغ مجموعها 2 مليون درهم.

وتفوق الدراج ياسين حمزة من فريق شرطة دبي في فئة الرجال ليجتاز خط النهاية في مسار العين للدراجات الهوائية، أما في فئة السيدات، فانتزعت أكفيل جيديرياتي من فريق شرطة دبي المركز الأول، وحصل الفائزين على جائزة متصدر فئة الرجال ومتصدرة فئة السيدات والتي تبلغ قيمة كل منها 100000 درهم من أصل مجموع الجوائز البالغة قيمتها 2 مليون درهم.

سباق

ويعد الحدث واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية المقامة في الإمارات، والتي يشارك فيها عدد من الدراجين الهواة والمحترفين في سباق امتد من الباهية وتحديداً من أمام جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي إلى مدينة العين وتحديداً عند مسار العين للدراجات الهوائية.

وانطلق أكثر من ألف متسابق ومتسابقة، من أكثر من 80 جنسية، من خط البداية في جوجيتسو أرينا في الباهية في منافسة حامية طوال السباق، حيث تنافسوا ضمن خمس مجموعات للسرعة، خصصت المجموعة الأولى للرجال المحترفين والسيدات المحترفات والفرق، بينما تم تقسيم بقية المشاركين إلى مجموعات مختلفة بناءً على متوسط سرعتهم.

توج الفائزين الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ والعميد عصام عبدالله آل علي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات؛ وخميس الخييلي، ممثل بلدية مدينة العين؛ وسهيل ساهيد، ممثل برجيل القابضة؛ ونضال الأشقر، ممثل «بن حمودة»؛ وفؤاد درويش، ممثل شركة بالم سبورت.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «شهدنا اليوم أمثلة ملهمة على العزيمة والروح الرياضية منذ انطلاقة سباق بايك أبوظبي جران فوندو وحتى نهايته، لتختتم النسخة الثانية من هذا السباق بنجاح باهر، إن مشاهدة هذا التفوق الرياضي تعزز من التزامنا تجاه دعم رياضة الدراجات الهوائية وتجعلنا أكثر فخراً بمتابعة نموها المتواصل».

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