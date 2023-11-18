سعيد بن صقر يتوج أبطال الجوجيتسو في دورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: كلباء - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، عدداً من الفائزين في منافسات الجوجيتسو باليوم الثاني بدورة كلباء للألعاب الشاطئية، بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وهنادي الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

حضر منافسات اليوم الثاني عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة المنظمة، وعدد من الشخصيات الرياضية، وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية، والدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية.

وأسفرت مباريات كرة القدم عن فوز مصافي الوسط على الحميدي، واتحاد كلباء على العامرات، ومواهب كلباء على دبا الحصن.

من ناحية أخرى، أقيمت 15 مباراة في منافسات كرة السلة الثلاثية، و11 مباراة في كرة الطائرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز