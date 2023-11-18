تتويج الفائزين في اليوم الثامن من مزاينة رزين

المصدر: وام

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توجت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقات وفعاليات اليوم الثامن من مزاينة رزين، المحطة الثانية في مهرجان الظفرة بدورته الـ17.

وتم إعلان أسماء الفائزين في 12 شوطا ضمن سن الحول للإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة قيمة.

وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الحاصلين على المركز الأول في كافة الأشواط، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في "شوط حول" أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن ذهاب المركز الأول إلى "بنت مكيدة" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثاني جاءت " جينار" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ونالت المركز الثالث " الظبي" والمركز الرابع " أفعال" والمركز الخامس " تشريف" لمالكهن الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وتُوجت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم " نزاحة" لمالكها محمد خلفان مفلح المزروعي، وحظيت " زمط" لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات ، وحصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات " جماهير" لمالكها خميس عبد الله خميس مرشد المرر.

وأسفر شوط حول شرايا لأبناء القبائل 1 عن فوز "مياسه" لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول، وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل 2 - محليات نالت المركز الأول "ضي" لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحصدت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل1 - مجاهيم "الصايمه" لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي، وحظيت "دهامه" لمالكها مرزق مرزوق حسن محسن المنهالي بالمركز الأول في شوط حول شرايا لابناء القبائل 2 - مجاهيم.

ونالت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم " الشيخة " لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي، وحصدت المركز الأول في شوط حول المهجنات الأصايل "عسيلة" لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي.

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