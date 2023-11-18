مشاركة متميزة لمئات المشاركين في تسلّق قمة جبل الرهام بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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وسط سلسلة الجبال الشمالية إلى الجنوب الغربي من مدينة الفجيرة، احتشد المشاركون في تحدي قمم الإمارات في محطته الثالثة، لأجل تسلّق قمة جبل الرهام، حيث ينتقل المشاركون إلى تجربة فريدة من حيث البيئة الجبلية المطلة على البحر، والهدوء والهواء المنعش، وامتدّ السباق على مسار بلغ طوله ستة آلاف وثمانمئة متر بين سلسلة من الجبال الشاهقة، التي تكثر فيها الأودية والمنحدرات، كما شكّل لكثير من المتسابقين فرصة مميزة لاكتشاف شواهد تاريخية، كآثار للقلاع والأبراج القديمة المحيطة بها، والتي أصبحت مواقع أثرية اليوم.

مشاركة

واكتسبت المنافسة الثالثة زخماً أكبر، ومشاركة من مختلف فرق الهايكينغ، والجري الجبلي في الدولة، بعد ما قطع العديد منهم المرحلتين: الأولى في رأس الخيمة، والثانية في حتا، وذلك ضمن منافسات رياضتي الهايكينغ أو المشي الجبلي لفئتي الذكور والإناث من جميع الأعمار، والجري الجبلي، والذي يشمل 4 فئات عمرية.

فيما تمّ في نهايتها تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل الفئات. واتسم التحدي بأجواء رائعة، حيث استقبل أهل الفجيرة الحدث بحفاوة شعبية، وشارك في المنافسات عدد كبير من المحامين والمحكمين الدوليين المشاركين في أسبوع دبي للتحكيم، وفريق من مكتب بن سفيان للمحاماة بدبي، كما شارك في توزيع الجوائز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ورئيس وإدارة الفجيرة للمغامرات، بالإضافة إلى إدارة شركة إيفرست للرياضة.

مراحل

وسيحصل الفائز بمراحل التحدّي الخمس على جائزة رحلة مدفوعة التكاليف للمشاركة في ماراثون إيفرست، أغلى ماراثون في العالم. بالنسبة لمسابقات الجري، ورحلة إلى إيفرست بيس كامب، بالنسبة للفائز بنشاط المشي الجبلي، بحسب ما أعلنت شركة إيفرست للرياضة، المنظمة لتحدي قمم الإمارات، بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الرياضة للجميع، وبالتعاون مع المجالس الرياضية الثلاثة، بأبوظبي ودبي والشارقة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومركز الفجيرة للمغامرات، وفريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ.

تميز

يهدف الحدث الأول من نوعه في الإمارات، إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضات الجبلية، خصوصاً أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مميّزة، وإجراءات أمان عالية لمثل هذا النوع من الرياضات. وكذلك للتعريف بجبال الإمارات، وأهليتها في استضافة بطولات عالمية، إلى جانب إلهام الشباب وتحفيزهم بروح الرياضة المجتمعية، وضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

وستكون المرحلة الرابعة من التحدي على قمة جبل الرابي في إمارة الشارقة، 25 نوفمبر الجاري، على أن تختتم البطولة على قمة جبل حفيت في العين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث سيدشن المتسابقون مساراً جديداً، أعدته شركة إيفرست للرياضة، وفق معايير السلامة العالمية، على أن يشهد هذا اليوم التتويج النهائي، وإعلان الفائزين في البطولة التي انطلقت مع الاحتفاء بيوم العلم، تحت شعار «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر».

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