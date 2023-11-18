يد الشارقة يفوز على القادسية الكويتي في افتتاح آسيوية الأندية

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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دشن فريق كرة اليد بنادي الشارقة مشواره في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري بفوز مهم على فريق القادسية الكويتي، مستضيف البطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية بنتيجة (30-28) في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، على صالة نادي القادسية بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في افتتاح المسابقة التي تستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة 12 نادياً.

ومن المقرر أن يواجه الشارقة نظيره الجيش العراقي، اليوم، في تمام التاسعة بتوقيت الإمارات، ثم ساي الهندي، يليه شباب صيدا، قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة العربي القطري.

مباراة سريعة

شهدت مجريات المباراة ندية كبيرة بين الفريقين في شوطها الأول، حيث لم يستطع أي منهما فرض سيطرته، وظل التقدم بفارق هدف لصالح القادسية حتى الدقيقة 24 عندما تمكن الشارقة من معادلة النتيجة ثم التفوق (13-12)، ليختتم الشوط لصالح الشارقة بنتيجة (16-15).

وفي الشوط الثاني، فرض الشارقة أسلوبه على صاحب الأرض والجمهور، موسعاً الفارق إلى 5 أهداف في الثلث الأول من الشوط، ومحافظاً على تقدمه بفارق 3 أهداف معظم أوقات الشوط الثاني.

ويوجد فريق الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من القادسية الكويتي، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، وساي الهندي، بينما تضم المجموعة الأولى كلاً من النجمة البحريني، والكويت الكويتي، والغرافة القطري، والخليج السعودي، والصلاح الفلسطيني، وجولدن إيجل الهندي.

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