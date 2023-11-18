«ثمينة» أفضل توقيت في منافسات الثنايا للهجن في الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت، صباح أمس، منافسات سن الثنايا ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد لسباقات الهجن إقامة 12 شوطاً، وامتد السباق لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «غازية» لمعيصم علي الهادفي الكتبي، الشوط الثاني «الشرود» لبطي خلفان مبارك الكتبي، الشوط الثالث «هضيم» لعبدالله خلفان علي الرفيسة، الشوط الرابع «مرموق» لسهيل حليس راشد الكتبي، الشوط الخامس «الظبي» لراشد سويدان مصبح المتفيج، الشوط السادس «مرضية» لمبارك مهير محيان الكتبي، الشوط السابع «العملة» لسعيد العبد عامر العويسي، الشوط الثامن«عالية» لسالم سعيد غدير الكتبي، الشوط التاسع «مثير» لمطر محمد الخيال الطنيجي، الشوط العاشر «مهول» لراشد أحمد علي العويسي، الشوط الحادي عشر «ثمينة» لراشد أحمد علي العويسي، بزمن قدره 9:37:4 (أفضل توقيت)، الشوط الثاني عشر «مسكتة» لسالم سعيد غدير الكتبي 9:50:4.

من جانبه، تقدم مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالشكر للقيادة الرشيدة لدعمهم المتواصل لرياضة سباقات الهجن في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والرياضة بشكل عام؛ ما كان له الأثر الكبير في تطورها، حيث أصبحت رياضة سباقات الهجن تحظى بمكانة رفيعة بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

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