الدنماركي هوجارد ينفرد بصدارة «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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انفرد الدنماركي نيكولاي هوجارد بصدارة ترتيب النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف بعد نهاية الجولة الثانية أمس، وتقام المنافسات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتعد الجولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي».

جاء انفراد هوجارد، المصنف العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالمركز الأول بعدما حقق 6 ضربات تحت المعدل، ليصل إلى 11 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة، ويتطلع اللاعب للفوز بأول لقب في إحدى بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن جولة «دي بي ورلد».

تميزت الجولة الثانية بقوة المنافسة مع تساوي 5 لاعبين بالمركز الثاني برصيد 9 ضربات تحت المعدل لكل منهم، وهم الإنجليزي تومي فليتوود، الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، النرويجي فيكتور هوفلاند، الفرنسي أنطوان روزنير، والسويدي ينس دانتورب، ويوجد في المركز السابع الجنوب أفريقي زاندير لومبارد، والفرنسي ماثيو بافون برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

واستمر الإسباني جون رام، حامل اللقب، في سباق المنافسة بعدما سجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ، فيما تراجع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن الفوز بلقب موسم «السباق إلى دبي»، إلى المركز الرابع والثلاثين برصيد ضربة واحدة تحت المعدل.

وستكون المنافسة قوية في الجولة الثالثة اليوم، مع تخصيص 10 ملايين دولار جوائز مالية للبطولة لجميع اللاعبين الخمسين المشاركين، ويحصل البطل على 3 ملايين دولار.

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