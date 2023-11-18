الرئيسي ضمن قائمة حكام مونديال الشاطئية

المصدر: دبي - البيان

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في فبراير المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، وضمت قائمة حكام البطولة 24 حكماً من الاتحادات القارية المختلفة.

وكان الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي شارك ضمن طاقم حكام بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مدينة باتايا التايلاندية في مارس الماضي، وقدم أداءً مميزاً خلال إدارته لست مباريات في مرحلة دور المجموعات، ومباراة عُمان والصين في الدور ربع النهائي، والمباراة النهائية.

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