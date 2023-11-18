«سبريت دانسر» يمنح فيرغسون السعادة في «كأس البحرين الدولي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يعيش المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، واحدة من أجمل لحظات حياته، ولكن في عالم سباقات الخيل، إذ فجر «سبريت دانسر» الذي يملكه هو وصديقاه بيتر دون وجيد ماسون، مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، بقيادة الفارس أوسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 2.06.82 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «إصرار» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وجاء في المركز الثالث «بوينت لونسديل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

سعادة غامرة

وعبر أليكس فيرغسون عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب، واصفاً الفوز بالمفاجأة، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة الخيول العالمية في الشوط قائلاً: «إنه أفضل شعور على الإطلاق، لم استطع أن أصدق ذلك، لقد قال لي ريتشارد أترك الأمر للفارس وسيكون كل شيء على ما يرام». وأضاف: «لقد كنت متخوفاً من الخيول الأخرى، خصوصاً خماسي فريق جودلفين، ولكنني أشعر بالارتياح والفخر بتحقيق اللقب».

تاريخ طويل

ويرتبط المدرب الإسكتلندي بعلاقة طويلة مع سباقات الخيل، إذ بدأت بالتحديد أثناء فترة التوقفات الدولية في موسم (1997 - 1998) عندما كان مدرباً لـ «الشياطين الحمر»، يومها اقترح على زوجته الذهاب لمهرجان شلتنهام الشهير، حيث بات يمتلك حالياً 32 حصاناً. كما كاد أن يذهب إلى المحكمة في ‬2003 بسبب تصادمه مع، جون ماغينر، أحد الملاك السابقين للأسهم الرئيسية في مانشستر يونايتد، حول ملكية البطل «صخرة جبل طارق» صاحب أقوى الألقاب الأوروبية أبرزها الـ «2000 جينيز الإنجليزي»، قبل أن تنتهي القضية تدريجياً، من دون الذهاب إلى المحكمة.

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