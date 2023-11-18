انطلاقة قوية لـ «عربية الجودو» للفئات العمرية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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توج الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي مساء أمس الفائزين في منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي انطلقت بقوة صباح أمس في ضيافة الفجيرة، وذلك بمجمع زايد الرياضي، والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الجودو وإشراف الاتحاد العربي للجودو، والتي تختتم يوم غدٍ.

وتوج الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي اللاعبة دانة الحبشي الفائزة بذهبية وزن تحت 32 كجم، وكانت الميدالية الفضية من نصيب زميلتها امنة المازمي (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، وفازت عائشة شهداد بذهبية وزن تحت 36 كجم، ونالت الفضية مهرة عبدالله (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، وفي وزن تحت 44 كجم فازت بالذهبية ريما الكندي، ونالت الفضية مروة البلوشي (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، واستحقت ذهبية وزن تحت 48 الريم الهاشمي، واستحقت الفضية دلال الزعابي (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، أما ذهبية وزن تحت 52 كجم فاستحقتها لاعبة نادي قطر القطري فاطيما عبد المعطي، ونالت الفضية شوق عبدالله وفي جاسم (نادي الشارقة لرياضة المرأة).

وعلي مستوى الأشبال تم تتويج اللاعب الذهبي يوسف نادر (الفجيرة للفنون القتالية)، ونال الفضية لاعب الكويت الكويتي عبد الرحمن الجحيدلي، والبرونزية فقد نالها لاعب مركز الفرسان الليبي أوس معتيق.

وشهد حفل الافتتاح الذي كان بسيطاً ومعبراً الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، ومرزوق علي نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو ومحمد جاسم السجواني أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو مدير البطولة، ونادر أبوشاويش نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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