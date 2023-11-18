فعاليات متنوعة في ختام الأسبوع الثالث لـ«تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تشهد نهاية الأسبوع الجاري التي تتزامن مع ختام الأسبوع الثالث من الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية المناسبة لجميع الأعمار. ومن أبرز الفعاليات التي يتضمنها برنامج اليوم، «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الذي يقام من الساعة 1 ظهراً حتى 6 مساءً وجلسة يوغا عند مغيب الشمس على المياه المتلألئة في حتا كاياك. وسيتم نقل المشاركين من دبي إلى حتا عبر حافلات خاصة مجاناً من موقف مركز دبي التجاري العالمي، بين الساعة 9 صباحاً و9:30 صباحاً على أن تكون العودة إلى دبي بين الساعة 5 مساءً و7 مساءً، كما قامت اللجنة المنظمة بتخصيص مواقف عدة للسيارات للمشاركين الذين سيختارون القيادة إلى الموقع، مع وجود حافلات مجانية لنقلهم من مواقف السيارات إلى موقع الفعالية.

كما تواصل «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» استقبال الزوار للمشاركة في العديد من الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية، بدءاً من التدريبات المحفزة للقلب والبطولات الرياضية المتنوعة، وصولاً إلى جلسات اليوغا الهادئة.

ويمكن لمحبي تمارين اللياقة البدنية المشاركة في حصص التدريب التي تقام في المسرح الرئيسي للياقة البدنية (Go Well)، أو ممارسة رياضات شديدة القوة، وتحدي أنفسهم مع تمارين الكروس فيت وركوب الدراجات الهوائية في منطقة «رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة» (Lift – Ride – Row) التي تقدمها ميرا للتطوير العقاري، أو تمارين اللياقة والتدريبات المتنوعة في صالة مبادلة للرعاية الصحية – دبي.

كما تقدم القرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية التي تستهدف الأطفال في بيئة آمنة وممتعة في منطقة «باونس الإمارات»، وهي منطقة ألعاب مصممة خصيصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاماً، بالإضافة إلى «الإمارات دبي الوطني أكوا بارك»، التي تعد المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بأروع الأجواء في الملعب المائي القابل للنفخ. وليس هذا فحسب، يوجد في القرية أيضاً منطقة للفنون القتالية وحلبة للملاكمة مقدمة من سن أند ساند سبورتس.

وإلى جانب قرية كايت بيتش يحتضن «مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية» برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جولات جماعية بالدراجات الهوائية بصحبة مرشدين من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساءً.

يمكن للعائلات أيضاً ممارسة 30 دقيقة من النشاط الرياضي عندما يخرجون للاستمتاع بوقتهم في الهواء الطلق. يمكن أن يكون هذا النشاط نزهة ممتعة على طول الشاطئ، أو جولة من التجديف المنعش، أو قضاء وقت ممتع مع العائلة في حمام السباحة المحلي.

من جهة أخرى، كثفت اللجنة المنظمة استعداداتها لاستكمال كل الترتيبات لـ«تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، المقرر الأحد 26 نوفمبر الجاري، الذي يعد أكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، ويقدم لجميع أفراد العائلة تجربة لا تنسى أثناء الجري في شارع الشيخ زايد في الصباح الباكر.

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