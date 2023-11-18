قمتان في الجولة الثانية لدوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام في السابعة من مساء اليوم، مباريات الجولة الثانية من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ويلتقي فيها حتا مع النصر، وبني ياس مع شباب الأهلي، وعجمان مع العين، والوصل مع الجزيرة.

وتعتبر مواجهتا بني ياس مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة، قمتي الجولة الثانية، إذ تجمع الأولى بين بني ياس حامل اللقب، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة أولى بطولات هذا الموسم، ويسعى الفريقان إلى فك الاشتباك على قمة الترتيب، مع تساويهما بفوز واحد، وفي رصيد كل منهما 3 نقاط.

بينما تجمع القمة الثانية، بين الفريقين الطامحين إلى تحقيق إنجاز الوصول إلى منصة التتويج، وخصوصاً الوصل الذي حل ثانياً في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، والذي يحل رابعاً في جدول ترتيب الدوري بانتصار واحد ونقطتين، فيما يسعى الجزيرة الثالث إلى مواصلة الانتصارات.

فيما يبحث أطراف مواجهتي عجمان مع العين وحتا مع النصر، عن أول فوز في البطولة، بعد خسارة مبارياتهم في الجولة الأولى، ويحتل العين المركز الخامس بنقطة واحدة، ويليه النصر وعجمان وحتا دون أي نقاط في المراكز الثلاثة التالية.

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