«النصر» يحافظ على صدارة الدوري لكرة السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حافظ فريق النصر على صدارة مسابقة الدوري لكرة السلة للرجال في بداية مشوار الدور الثاني بعد فوزه على الوحدة بنتيجة 86 - 77، وفي الجولة نفسها حقق حامل اللقب شباب الأهلي الفوز على ضيفه الظفرة بنتيجة 92 - 45 وعاد الوصل بنقطتي الفوز من ملعب مستضيفه البطائح بفوزه 100 - 80.

وبهذه النتائج وصل النصر إلى النقطة 14 محققاً 7 انتصارات على التوالي وحل شباب الأهلي ثانياً للترتيب برصيد 13 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة، ثم الوصل ثالثاً برصيد 11 نقطة والشارقة رابعاً بـ 10 نقاط ولكنه يتأخر بمباراة حيث كان في الراحة في هذه الجولة، ثم البطائح خامساً بـ 9 نقاط ثم الوحدة 8 نقاط وأخيراً الظفرة 7 نقاط بخسارته جميع المباريات.

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