افتتاح موسم الكاراتيه اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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ينطلق موسم الكاراتيه 2023 ـ 2024 اليوم بصالة نادي الشارقة بإقامة بطولة نجوم المستقبل لمواطني الدولة من فئة البراعم والزهرات من 6 أعوام حتى فئة الرجال والسيدات في مسابقتي فردي الكاتا والكوميتيه لجميع الفئات العمرية.

ويشارك في بطولة نجوم المستقبل 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 نادياً، هي شباب الأهلي والشارقة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة الرياضي للمرأة والذيد واتحاد كلباء والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية كفو ومركز بيز ونادي باردوي وبلاك هورس ومركز الهيلي والنادي المصري بالعين، وأكاديمية منتور وأكاديمية مستقبل الموهوبين وليدر كيدز بالعين.

وتعتبر بطولة نجوم المستقبل إحدى البطولات الأساسية التي وضعت ضمن معايير اختيار عناصر المنتخبات الوطنية.

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