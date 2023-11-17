برعاية ولي عهد الفجيرة .. مكتوم الشرقي يشهد افتتاح البطولة العربية للجودو

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي انطلاق البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وبإشراف الاتحاد العربي للجودو في مجمّع زايد الرياضي، وتستمر حتى 19 نوفمبر الحالي.

وقال الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي إن لعبة الجودو تحظى باهتمام كبير في إمارة الفجيرة، إلى جانب الرياضات القتالية الأخرى، ما يسهم في دعم ألعاب الفنون القتالية في الدولة، وتعزيز حضورها في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوج الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي الفائزين في جولات المنافسة من فئة الأشبال.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 فرد من الجنسين يمثلون 8 دول عربية هي : الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، وتضم 283 لاعبًا ولاعبة، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو ولجنته الفنية.

شهد حفل الافتتاح سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو ومرزوق علي نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو ونادر أبوشاويش نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحمد جاسم السجواني أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو مدير البطولة، وجمع من الرياضيين ورؤساء الوفود المشاركة.

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