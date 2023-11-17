الدنماركي هوجارد ينفرد بصدارة «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

انفرد الدنماركي نيكولاي هوجارد بصدارة ترتيب النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف بعد نهاية الجولة الثانية أمس، وتقام المنافسات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتعد الجولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي».

جاء انفراد هوجارد، المصنف العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالمركز الأول بعدما حقق 6 ضربات تحت المعدل، ليصل إلى 11 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة، ويتطلع اللاعب للفوز بأول لقب في إحدى بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن جولة «دي بي ورلد».

تميزت الجولة الثانية باحتدام المنافسة وجعل السباق نحو اللقب مفتوحاً مع تساوي 5 لاعبين بالمركز الثاني برصيد 9 ضربات تحت المعدل لكل منهم، وهم الإنجليزي تومي فليتوود، الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، النرويجي فيكتور هوفلاند، الفرنسي أنطوان روزنير، والسويدي ينس دانتورب، ويوجد في المركز السابع الجنوب أفريقي زاندير لومبارد، والفرنسي ماثيو بافون برصيد 8 ضربات تحت المعدل.



منافسة

وبقي الإسباني جون رام، حامل اللقب، في السباق على المنافسة بعدما سجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ليتواجد في المركز الثالث عشر، فيما تراجع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن الفوز بلقب موسم «السباق إلى دبي»، إلى المركز الرابع والثلاثين برصيد ضربة واحدة تحت المعدل.

وستكون المنافسة قوية في الجولة الثالثة التي تقام غداً، مع تخصيص 10 ملايين دولار جوائز مالية للبطولة لجميع اللاعبين الخمسين المشاركين، ويحصل البطل على 3 ملايين دولار.

ثقة

وقال نيكولاي هوجارد: «أشعر بالثقة في أدائي، لم أكن بكامل جاهزيتي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكنني أشعر أنني أمضي في الطريق الصحيح هذه المرة، واختار المحاولات الجيدة عند كل حفرة، وأنا سعيد بالنتيجة الحالية».

وأضاف: «يجب ألا ننسى أن هناك جولتين يجب لعبهما قبل التفكير بأي أمر آخر، ويوجد الكثير من اللاعبين الجيدين في البطولة الذين سيرغبون بمطاردتي في اليومين المقبلين».

تعاون

قرر منظمو جولة «دي بي ورلد» التعاون من جديد مع المنظمة غير الربحية «أبطال الأمل»، وهي أكاديمية رياضية لأصحاب الهمم، ويقوم مدربو «أبطال الأمل» باستقبال المشاركين لمدة ساعة في الفترة التي تسبق البطولة، كجزء من احتفالات يوم المجتمع، ويختبر المشاركون مهاراتهم في لعب الغولف.

تأجيل

تشهد نهائيات موسم جولة G4D، التي تقام ضمن بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية، منافسات قوية بين أفضل 8 لاعبين في قائمة التصنيف العالمي للاعبي الغولف أصحاب الهمم، للحصول على اللقب، على ملعب عقارات جميرا للغولف. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إلغاء الجولة الأولى فيما تنطلق الجولة الثانية غداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز