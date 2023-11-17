افتتاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية بمشاركة 1700 لاعب

المصدر: كلباء - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، وتستمر منافسات الدورة حتى 24 الجاري بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة، تشتمل على 7 باقات من الألعاب الرياضية، وتضم الباقة الأولى الألعاب المائية وهي «التجديف الشاطئي والكاياك والدراجات المائية والشراع»، والباقة الثانية ألعاب الدفاع عن النفس «التايكواندو والكاراتيه والجودو والجوجيستو والمصارعة الشاطئية»، والباقة الثالثة كرة القدم الشاطئية، والرابعة الكرة الطائرة الشاطئية، والخامسة الريشة الطائرة، والسادسة كرة السلة 3×3، والسابعة الترايثلون، بالإضافة إلى عدد من المسابقات المصاحبة مثل تحدي اللياقة وتحدي اليوغا والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات الأخرى التي تستهدف الترفية.

حضر الافتتاح الشيخ صقر بن هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ فيصل بن هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة، والدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية والداعمة والمشاركة في التنظيم والوفد الروماني الزائر.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وعروض الفرقة الموسيقية للشرطة، وقام الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة برفع علم الدورة، وقدمت مدرستا عمير بن أبي وقاص ووادي الحلو، عروضاً احتفالية، بينما قدم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عرضاً في الكاراتيه والتايكوندو بمناسبة فوز النادي بجائزة أفضل ناد عالمي لفئة الناشئين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وشهد الحفل فقرة تراثية من معهد الشارقة للتراث بالإضافة لفيلم تسجيلي عن الدورة، وتم إيقاد شعلة الدورة والإعلان عن افتتاحها رسمياً.

وأسفرت مباراة الافتتاح في كرة القدم عن فوز فريق السور على الروح الإيجابية بنتيجة 4 - 3، وتقام اليوم منافسات التجديف الشاطئي والدراجات المائية وكرة القدم الشاطئية وكرة السلة 3×3 والكرة الطائرة الشاطئية والريشة الطائرة، والجوجيتسو والتايكواندو.

مهرجان

وأعرب عبدالملك جاني عن تقدير مجلس الشارقة الرياضي لرعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، للدورة التي أصبحت مهرجاناً رياضياً وعيداً سنوياً، وقال: اللجنة تعاونت مع الاتحادات وشركاء التنظيم من داخل كلباء وخارجها من الجهات والمؤسسات الداعمة لتوفير كل مقومات النجاح، وأشار إلى أن إقبال الجمهور هو أساس النجاح وأن اللجنة حرصت على تقديم فعاليات ترفيهية تشمل كل أفراد الأسرة.

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