تعديل مواعيد جولة «دي بي ورلد» بسبب حالة الطقس

المصدر: البيان

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أصدر مركز اتصالات جولة «دي بي ورلد»، بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية، يتضمن تعديل بعض المواعيد الخاصة بانطلاق البطولة، بسبب حالة الطقس التي شهدتها الدولة اليوم الجمعة.

وتقرر تقسيم الجولة الثانية من بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية إلى جولتين، بدءًا من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:48.

أما بالنسبة إلى نهائيات موسم جولة G4D في بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية، فتبدأ الجولة الأولى في تمام الساعة 10:15، وتتكون من 9 حفر، ويبدأ تسديد الضربة الأولى من الحفرة العاشرة، لتصبح المواعيد الجديد، كالتالي:

• تغادر أول حافلة من فندق هيلتون جاردن إن في الساعة 07:00

• المركز الإعلامي مفتوح من الساعة 09:00

• الإفطار متاح من الساعة 09:00

وعقدت في وقت سابق جلسة نقاشية موسعة في نادي عقارات جميرا للجولف، لبحث مستقبل رياضة الجولف في الإمارات، مع ترقب إقامة 8 بطولات دولية في المنطقة خلال عام 2024، ومنها 7 بطولات في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة.

وتحدث في الجلسة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبد الله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، وعبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات - المجتمعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد

وتقام منافسات البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتضم أفضل 50 لاعباً خلال الموسم الجاري من أبرز نجوم اللعبة في العالم.

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