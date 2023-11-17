28 فريقاً أوروبياً يحلقون في سماء دبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق في السابعة والنصف من صباح اليوم، منافسات بطولة أوروبا للقفز بالمظلات «دقة الهدف»، بنادي سكاي دايف دبي بمنطقة الجميرا، وبمشاركة 28 فريقاً أوروبياً سيحلّقون لأول مرة في سماء دبي، بحثاً عن لقب البطولة التي تقام للمرة الأولى خارج «القارة العجوز».

وأعرب نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن اعتزازه وأسرة الاتحاد باحتضان بطولة أوروبا لأول مرة في دبي، ما يؤكد السمعة الطيبة لـ «دانة الدنيا» في تنظيم البطولات الكبرى، ومكانتها الدولية المميزة، بفضل ما تحظى به الرياضة، لا سيما الرياضات الجوية، من دعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الخبير الدولي هلموت شلش، أن النسخة الحالية لبطولة أوروبا للقفز بالمظلات، ستكون الأنجح بفضل المناظر الخلابة التي تشكلها الأبراج الشاهقة، وأفق دبي الأزرق، الذي يعانق لازوردية بحر الخليج، ما ينعكس على أداء القافزين، ويؤثر في الأزمنة القياسية.

وأوضح الخبير الدولي أن الجماهير المتابعة للبطولة، سواء بالإمارات أو موقع الاتحاد الدولي عبر شبكة الإنترنت، ستستمتع بمنافسات مثيرة، مثنياً على الأداء القوي للمشاركين خلال حصص التدريب أمس، رغم إجهاد السفر.

وحول المنافسة على اللقب، قال هلموت إنها مفتوحة، وستكون على أشدها بين أربعة منتخبات، هي ألمانيا والتشيك وفرنسا وسلوفينيا، إلا أنه توقع حدوث بعض المفاجآت في ظل الجهوزية التامة لأغلب الفرق المشاركة. من جانب آخر، حرص يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة، وعبد الله مراد رئيس لجنة الإعداد، والخبير هلموت شلش، على تفقد أرجاء البطولة، والتأكد من استيفاء متطلبات الفرق واللجان العاملة للشروط كافة ومعايير السلامة. وحرصت الفرق المشاركة على إجراء أكثر من قفزة تدريبية، للتعود على أجواء البطولة، مبدين سعادة بالغة. وتوقع الخبراء تسجيل البطولة أرقاماً قياسية جديدة، في ظل الأجواء الرائعة التي تقام فيها المنافسات، ومشاركة نخبة من أبطال أوروبا.

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