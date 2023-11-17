«دبي لقوارب التجديف».. الجولة الأولى 25 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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يترقب عشاق ومحبو رياضة التجديف التراثي، انطلاقة جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2023 - 2024.

وتجمع جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، نخبة البحارة والنواخذة والملاك من دولة الإمارات، والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، في قوارب مملكة البحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوارب المؤسسات والشركات.

ويشهد الموسم الحالي تنظيم النادي لثلاث محطات في بطولة دبي 2023 - 2024، حيث ستنطلق الجولة الأولى يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، على أن تقام الجولة الثانية من البطولة بعدها بأسبوعين، وتحديداً يوم السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم إعلان الترتيب العام، الذي يؤهل للمشاركة في شوط أغلي البطولات كأس (آل مكتوم)، والمقرر له يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

تحديد

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن المنافسات ستشمل كالمعتاد شوطين، في كل جولة الأول (الشوط المحلي)، والثاني (الشوط المفتوح)، والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، والفرق التي تمثل الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات.

وأكد محمد سيف المري أن المواصفات الخاصة بالقوارب المشاركة، لن يطرأ عليها أي تغيير في الوقت الحالي، وكذلك اللوائح والشروط الخاصة بالمنافسات، مبيناً أن هنالك العديد من الأطروحات والأفكار، سيتم مناقشتها بشكل مستفيض في الفترة المقبلة، ومن ثم العمل على تنفيذها في الموسم المقبل 2024 - 2025.

وكانت سباقات القوارب المحلية 30 قدماً، قد رأت النور في موسمها الأول 1996 - 1997، وأقيم أول سباق في السابع من شهر مارس عام 1997، بمشاركة 15 قارباً، وحقق حينها القارب فتح المعين 2، بقيادة النوخذة خليفة علي النزر، المركز الأول.

وظل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومنذ تأسيس هذه الفئة، على تنظيم أكثر من محطة، من أجل نشرها على أوسع نطاق، وتشجيع أبناء الدولة والمهتمين بها على ممارستها، حيث أضاف الكثير من الشروط التي تسهل المشاركة، خاصة بعد إطلاق شوط جديد خاص بالفئة المفتوحة للمرة الأولى موسم 2021 - 2022، كتجربة متفردة، حققت النجاح المطلوب، لتستمر الموسم الماضي، وهذا الموسم أيضاً.

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