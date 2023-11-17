«عربية الجودو» للفئات العمرية تنطلق بالفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تفتتح اليوم فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وإشراف الاتحاد العربي للجودو، في مجمّع زايد الرياضي، وتستمر حتى بعد غدٍ، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 فرد من الجنسين، يمثلون 8 دول عربية، هي: الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو ولجنته الفنية.

اكتمال الترتيبات

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إنّ البطولة تحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلاقاً من دور الرياضة المحوري في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة، والدولة، واهتمام ودعم سموّه للمنافسات الرياضية الدولية التي تنظم في الإمارة، وتستقطب الأندية والمنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم في كافة الألعاب الرياضية. وأضاف الزيودي أن البطولة تعدّ حدثاً رياضياً مهماً في مسيرة إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الدولية، التي تسهم في دعم قطاع الرياضة عامة، والرياضات القتالية خاصة، في دولة الإمارات، وتعزز حضور الدولة في هذا المجال في الأوساط الرياضية العالمية.

وتشهد البطولة مشاركة 26 نادياً، من بينهم 4 فرق نسائية، وضمت قائمة المشاركة 7 أندية من الإمارات، ممثلة في أندية الفجيرة للفنون القتالية، منظم ومستضيف البطولة، ونادي خورفكان، نادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي اتحاد كلباء، ونادي الإمارات، بجانب أندية الصليبخات، والقادسية، ونادي الكويت (الكويت)، أكاديمية الاتحاد القطري، ونادي قطر القطري (قطر)، نادي الشمس، نادي بور فؤاد، ونادي بلدية المحلة (مصر)، مركز الاتحاد الأردني للجودو (الأردن)، ونادي الدفاع الجوي، نادي ديالي (العراق)، ونادي مركز الفرسان، مركز النخبة، نادي الوطن أبى عيسى، ونادى سعاية ابديري (ليبيا)، وأندية شرارة لحج، شباب مسيمير، نادي شمسان، ونادي وحدة صنعاء (اليمن).

برنامج

ستكون بداية منافسات البطولة صباح اليوم بتصفيات فئة الأشبال، وذلك لفترتي الدور التمهيدي والترضية قبل الظهر، وسيكون الختام بالأدوار النهائية، والتتويج في الفترة المسائية، أما يوم غدٍ ثاني أيام البطولة، فقد خصص لمنافسات فئة فردي الشباب والشابات، ويشهد اليوم الأخير منافسات الأندية للشباب والشابات على مستوى الفرق.

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