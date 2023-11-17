«فرجان دبي» تطلق النسخة الثانية من بطولة البادل 24 الجاري

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت «فرجان دبي»؛ المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين الفرجان بالمناطق السكنية المختلفة في دبي، تنظيم النسخة الثانية لبطولة البادل، التي سيتنافس خلالها اللاعبون للفوز بجوائز، يصل مجموعها إلى 160 ألف درهم، خلال الفترة من 24 - 26 نوفمبر الجاري في دبليو بي إيه- نادي البادل.

وقالت علياء الشملان مسؤولة ومؤسسة مبادرة فرجان دبي: نحن فخورون بتنظيم البطولة التي تتقاطع مع أهدافنا، ومساعينا نحو تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي، وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز المساهمة المجتمعية لخلق حراك، يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع، علاوة على جهودنا الجادة من خلال البرامج والأنشطة والمبادرات، التي يتم إطلاقها بشكل متواصل بغية ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، وتشجيع تبني أنماط صحية بين الأفراد.

وأكدت علياء الشملان التطلع إلى مزيد من البطولات مستقبلاً، خاصة أن الدورة متاحة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً في فرجان دبي، التي تنضوي تحت مظلة المبادرة وعددها 70 فريقاً مشاركاً، مشيرة إلى أن المنافسات ستكون بين فرق الفرجان، وتقام بمشاركة أكثر من 150 شخصاً.

اكتشاف المواهب

وقال جمال الشعيبي منظم البطولة: إن البطولة تشهد زخماً كبيراً منذ فتح باب التسجيل، ونسعى إلى اكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي بشكل عام.

وأشار إلى أن الترتيبات اللوجستية للبطولة تجري حالياً بصورة متسارعة، بينما توجد مرافق تستهدف الجمهور الزائر، منها مطاعم وجلسات ومسابقات، تتضمن جوائز قيمة للفائزين.

وأضاف: الجميع يعملون بروح الرفيق الواحد لتحقق البطولة أهدافها، تحقيقاً للغاية الاستراتيجية، التي تم تدشين البطولة لأجلها، وهو نشر ثقافة النشاط الرياضي بين أبناء الفرجان واعتماد أنماط حياة صحية.

هدف

يذكر أن مبادرة «فرجان دبي» تم إطلاقها في أبريل 2021، وهي تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء، وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في كل فريج، والكشف عن مواهب وأصحاب التخصصات لتقديم المساعدة كل في مجال تخصصه، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران، كما تستهدف نشر التوعية بين أهالي المنطقة بما يخص البيئة والصحة والفعاليات المجتمعية، وتوفير معلومات تهم القاطنين، وترسيخ العادات والتقاليد، عبر إشراك أهل الفريج بالاحتفالات الوطنية والمناسبات الشعبية، ومساعدة أهل الفريج بتوفير الإجابات عن استفساراتهم.

وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسية، تتضمن تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع، وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص لخلق مشاريع وبرامج دعم مجتمعية، علاوة على العمل على برامج مخصصة لدعم المجتمع من «فرجان دبي».

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