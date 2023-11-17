جولة «دي بي ورلد» تتصدر المشهد العالمي لتطوير الغولف

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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كشفت جولة دي بي ورلد عن مضاعفة جهودها التي تقوم بها لتطوير رياضة الغولف عالمياً في المنطقة، وذلك من بوابة دولة الإمارات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً، مع ترقب إقامة 8 بطولات دولية في المنطقة خلال عام 2024، ومنها 7 بطولات في الإمارات تحديداً.

وتم بحث مستقبل رياضة الغولف في المنطقة وانتشارها بين العرب، خلال لقاء طاولة مستديرة مع وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية أمس، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات – المجتمعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد.

وتضم قائمة البطولات الثمانية، من بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للغولف، بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف، بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للغولف، بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف، بطولة البحرين في النادي الملكي للغولف، وبطولتين في جولة التحدي وهما بطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للغولف وبطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للغولف.

تاريخ حافل

وقال سعيد حارب: «أهمية إقامة الحدث في دبي تعود إلى مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية عموماً ورياضة الغولف خصوصاً، حيث كانت دبي سبّاقة إلى تشييد ملاعب حديثة وعديدة قبل دول ومدن المنطقة وفيها حالياً 13 ملعباً من أجمل وأحدث الملاعب العالمية من فئات 9 ـ 18 حفرة، ومن المهم لهذه البطولة الكبيرة التي تستقطب مشاركة أكثر من 50 لاعباً من نخبة اللاعبين أن ترتبط بدبي من خلال مكانة دبي ومكانة راعي البطولة»موانئ دبي العالمية«، وكذلك مكانة رياضة الغولف وتوفر الملاعب عالمية المستوى المصممة بالتعاون مع أهم نجوم اللعبة وأكبر المطورين والشركات».

تأثير إيجابي

وأضاف: «تأثير الجولة كبير سواء من ناحية الحضور الجماهيري من داخل وخارج الدولة الذي يزيد على 60 ألف متفرج عاشق للغولف من مختلف الجنسيات ومنهم أعداد كبيرة تحضر تسافر للدولة لحضور المنافسات القوية بمشاركة نجوم اللعبة، ويمثل ممارسو وجمهور الغولف قطاعات مهمة في مجال الأعمال، كما أن جولة البطولة النهائية وقبلها الجولات العديدة في دولة الإمارات في مختلف الملاعب تنعش قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية ومساهمته في الناتج المحلي لدبي، إلى جانب إلهام الرياضيين واستقطاب المزيد من ممارسي رياضة الغولف ومشجعيها من المقيمين والزوار من الدول العربية ومختلف دول العالم». بدورة كشف اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي أن الإمارات ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتتفوق على دول عريقة في أوروبا وآسيا وغيرها، على صعيد احتضان البطولات الدولية التي تقام فيها بهذا المستوى الاحترافي العالي، ومنها سبع بطولات في الموسم المقبل.

واعتبر عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات – المجتمعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد، أن رعاية هذه الجولة يأتي تعزيزاً لمكانة دبي والإمارات حول العالم من خلال البطولات التي تقام في مختلف القارات والدول.

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