استقبال حافل لمنتخب سيدات «كاراتيه الإمارات» المتوج بذهبيتي آسيا

المصدر: دبي - البيان

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حظيت بعثة منتخب سيدات «كاراتيه الإمارات»، باستقبال حافل لدى عودتها متوجة بذهبيتي بطولة آسيا، التي أقيمت في كازاخستان، بمشاركة 143 لاعباً ولاعبة، مثلوا 17 دولة في القارة الصفراء، وذلك بحضور اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبد الله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير المالي للاتحادين الإماراتي والعربي، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، وأحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، وعدد من أولياء أمور اللاعبات.

الجدير بالذكر، أن حوراء العجمي وفاطمة خصيف، نالتا الميداليتين الذهبيتين في البطولة الآسيوية، في مسابقة فردي الكوميتيه لوزني تحت 50 وتحت 68 كغم على التوالي، بعد تغلبهما على بطلات مميزات، خصوصاً من إيران وكازاخستان.

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