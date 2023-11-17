«ماراثون أدنوك أبوظبي» ينطلق 16 ديسمبر بمشاركة نخبة من العدائين

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي و«أدنوك» عن مشاركة نخبة من أبرز العدائين العالميين في النسخة الخامسة المرتقبة من ماراثون «أدنوك أبوظبي 2023»، التي تقام منافساتها يوم 16 ديسمبر، مع توقعات بمشاركة نحو 23 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات.

وتشهد الفعالية مشاركة العدّاء الأوغندي أندرو كويموي، الفائز في ماراثون ميلانو 2023 مع رقم قياسي شخصي بزمن قدره 2:07:14، والعدّاء الكيني بارناباس كيبتوم، الذي حصد المرتبة الأولى في ماراثون هونغ كونغ عام 2019 وماراثون بوينس آيرس عام 2017، إلى جانب الكيني ليونارد بارسوتون الذي يخوض السباق بعد أن حقق أفضل أرقامه الشخصية في عام 2023 بزمن قدره 2:09:06.

وتستضيف سباقات السيدات العدّاءة الإثيوبية تيرونيش ديبابا، بطلة الألعاب الأولمبية لسباق 10 كم والفائزة في ماراثون شيكاغو عام 2017، ومواطنتها هاوي فيسا .

ويمكن لأصحاب الهمم والمشاركين في الألعاب البارالمبية التسجيل في السباق مجاناً، كما تتيح الفعالية فرصة المشاركة أمام مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال التسجيل في كل مسافات الماراثون وماراثون التتابع و10 و5 و2.5 كم.

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