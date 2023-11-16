صدارة ثلاثية في انطلاقة جولة «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تشارك الدنماركي نيكولاي هوجارد والفرنسيان ماثيو بافون وجولين جويير صدارة ترتيب الجولة الأولى لمنافسات اليوم بالنسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، برصيد 5 ضربات تحت المعدل.

وتقام المنافسات في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي».

ونجح الدنماركي هوجارد من اللحاق بالثنائي الفرنسي بعد أداء قوي من اللاعب الباحث عن تجديد ذكريات التفوق في الإمارات، وهو الذي حقق آخر ألقابه في الجولة في بطولة رأس الخيمة للغولف في عام 2022، وتواجد ضمن الفريق الأوروبي الفائز بلقب كأس رايدر هذا العام.

وجاء البولندي أدريان ميرونك، النجم المقيم في دبي، بالمركز الرابع في الجولة الأولى، حقق 4 ضربات تحت المعدل، فيما واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن الفوز بلقب الموسم «السباق إلى دبي»، بتسجيل ضربة واحدة تحت المعدل، بينما حقق الإسباني جون رام حامل لقب بطولة جولة دي بي ورلد، رصيداً مساوياً للمعدل بمجموع 72 ضربة.

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