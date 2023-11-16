شرطة دبي و«الإمارات للرياضة للجميع» ينظمان تحدي المجالس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية، ومجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، فعالية تحدي المجالس في نادي النصر، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30× 30.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن تنظيم الفعالية يأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 لأول مرة، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأوضحت الدكتورة المطروشي أن شرطة دبي تحرص على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي، والتي تعزز مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مُستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي كعاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

وأشادت الدكتورة المطروشي بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، التي تضمنت تمارين لياقة بدنية نفذها مدربون من اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومشي، وألعاب قوى، وقياس للجاهزية، إلى جانب توزيع هدايا.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية، عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية، التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي، والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز