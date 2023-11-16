«ستورمز» يتخطى «ديانمون» في افتتاح كأس أبوظبي لهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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فاز فريق ستورمز أبوظبي على نظيره ديانمون كازان 2-1 في افتتاح بطولة كأس أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد التي انطلقت منافساتها، أول من أمس، بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ويشارك بها 9 فرق محلية ودولية.

حضر افتتاح البطولة الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وهامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وأحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

وشهد اليوم الأول للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، تحت إشراف اتحاد الرياضات الشتوية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خمس مباريات وسط منافسة قوية في المستويين الأول والثاني.

ونجح فريق ستورمز أبوظبي في بدء مشواره في البطولة في المستوى الأول بفوز مهم على ديانمو كازان التتارستاني 2-1، وكان ديانمو كازان قد فاز أيضاً على فريق ليدوكول الروسي بنتيجة 3-2، فيما سحق فريق الرئيس البيلاروسي نظيره جالاكسي بنتيجة عريضة 14-2.

وفي المستوى الثاني فاز فريق شاهين من الإمارات على حساب فلبين إيجلز 7-2، وتفوق فريق جي إس إس الإماراتي على ستورمز ب بنتيجة 5-2.

ومن المتوقع أن تشهد مباريات ثاني أيام البطولة منافسة أكبر بعد أن كشفت الفرق عن مستوياتها وقدراتها الفنية.

وتتميز البطولة بقوة الفرق المشاركة فيها، حيث يحرص نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على أن تكون الفرق ذات مستويات فنية عالية بهدف رفع رتم المباريات والاحتكاك لزيادة الخبرة لدى اللاعبين.

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