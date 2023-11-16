نهيان بن زايد: جائزة فاطمة بنت مبارك تعزز نجاحات رياضة المرأة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2023، الذي أقيم أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

تتويج

وتوج سموه الفائزات بالجائزة التي باتت عيداً للرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، وجسدت منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لتعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، وبحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، ومحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين ونجوم الرياضة في العالم العربي، ووسائط الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

نجاحات

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بنجاحات جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة في مسيرة الرياضة النسائية العربية.

وقال سموه: «وصلت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى عامها السابع، في ظل نجاحات مستمرة ومتزايدة لما تقدمه من دعم للرياضة النسائية العربية، والتحفيز على تحقيق الإنجازات، إذ تدعم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة، والبناء على المكتسبات».

تكريم

وأضاف سموه: «تعمل الجائزة المرموقة على تكريم المبدعات وصاحبات الإنجازات في الرياضة العربية، وتحفيز الجميع على التميز، للوصول إلى منصات التتويج، وهو دور عظيم من شأنه استمرار التطور والوصول إلى مستويات أعلى من عام إلى آخر، وكذلك تعزيز استراتيجية تمكين المرأة التي تدعمها دولة الإمارات بكل قوة للحفاظ على المكتسبات واستدامة الإنجازات».

وتوّج سموه، نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بجائزة شخصية العام الرياضية، والأردنية جوليانا فؤاد بطلة التايكواندو العالمية بجائزة أفضل رياضية عربية، وروضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج بجائزة أفضل رياضية إماراتية، وزعفرانة أحمد الحوسني والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينغ، حمدة ومريم الحوسني، عن فئة أفضل أم رياضية.

أسطورة

وحصلت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على جائزة أفضل رياضية بارالمبية، تقديراً لإنجازاتها باحتسابها أسطورة الأثقال البارالمبية، وحصدت التونسية سناء المرداسي مدربة منتخب الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية الجائزة لفئة أفضل مدربة. وفي فئة أفضل إعلامية تُوجت بالجائزة المصرية أميرة جمال.

بينما حصل نادي الفجيرة للألعاب القتالية على جائزة أفضل فريق، فتوج بجائزة أفضل نادٍ عربي مارس الماضي، ونالت لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو، مريم آل علي، جائزة أفضل رياضية ناشئة لتألقها وحصدها ميداليات عدة مع منتخب الجوجيتسو للناشئات والشابات، وتوجت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

أحيت الحفل الفنانة أحلام التي شدت بأغنية بعنوان «بنات العُرب» من كلمات وأشعار شاعر الوطن علي الخوار، وحازت إعجاب الحضور.

واختتم الحفل بتكريم خاص للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، للدعم الذي تقدمه للرياضة النسائية، تسلمتها بالنيابة عنها الدكتورة أمنيات الهاجري نائبة رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

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