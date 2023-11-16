«رجبي» الإمارات جاهز لتصفيات أولمبياد باريس

المصدر: دبي - البيان

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غادرت فجر أمس بعثة منتخب الإمارات للرجبي للرجال، متوجهة إلى مدينة أوساكا اليابانية، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتتكون البعثة من 12 لاعباً، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني، برئاسة الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، محمد سلطان الزعابي، والمدرب النيوزيلندي أبولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، وإداري المنتخب نزار مهران.

من المقرر أن تستمر التصفيات لمدة يومين، ويشارك فيها منتخبات اليابان وهونغ كونغ والإمارات وكوريا والصين وسنغافورا وتايلاند والهند. ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات هونغ كونغ وسنغافورا وتايلاند، إلى جانب منتخبنا.

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