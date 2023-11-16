فورلاني: دبي محطة مهمة في مستقبل إي سي ميلان

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان، أن دبي تشكل محطة مهمة في مستقبل «الروسينيري» وعلامة فارقة ضمن التوسع الاستراتيجي العالمي للنادي.

مشيراً إلى أن اختيار دبي لتكون أول مقر لـ«إي سي ميلان» في منطقة الشرق الأوسط يعكس العلاقة الوطيدة بين دبي والنادي اللومباردي التي تمتد لسنوات طويلة، ويترجم ثقة إدارة النادي بإمكانات دبي وما يمكن أن تقدمه لصنع مستقبل مشرق للنادي وتحقيق طموحاته.

ويشغل فورلاني منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان منذ شهر نوفمبر من العام الماضي خلفاً للجنوب أفريقي إيفان جازيديس، وذلك بعد أن كان عضواً في مجلس إدارة النادي منذ عام 2018، عندما كان «الروسينيري» ضمن ملكية صندوق الاستثمارات «إليوت مانجمنت»، قبل أن تتحول إلى الصندوق الأمريكي «ريدبيرد» في أغسطس 2022.

خيار واضح

وقال فورلاني في حديثه خلال افتتاح مقر «إي سي ميلان» في دبي «كازا ميلان دبي»: «دبي خيار واضح لإي سي ميلان، خصوصاً أنها القلب النابض لمنطقة الشرق الأوسط، السوق الأساسي بالنسبة لنا، إنها منطقة رئيسية للنمو، ونتوقع أن نواصل تطوير صداقتنا مع دبي، ومع الشركات الموجودة هنا، نريد الاستمرار في جعل قاعدة جماهيرنا الحاليين سعداء ونريد التفاعل معهم وتوسيع هذه القاعدة، طموحنا بلا حدود، ستكون دبي منصة مهمة للتواصل مع جماهيرنا، ومكاناً رئيسياً لإقامة المزيد من الفعاليات والمعسكرات التدريبية، لقد سبق أن شاركنا في أنشطة مختلفة هنا، قمنا بإقامة أكاديمية خلال معرض إكسبو.

وفي نوفمبر الماضي انتقل 100 شخص من نادي إي سي ميلان إلى دبي لإقامة معسكر أثناء فترة استراحة كأس العالم، لم نتمكن من برمجة معسكر هذا العام بسبب ضيق الوقت لكن أمامنا العديد من الفرص الأخرى، والتي سيساعدنا مكتبنا في دبي من الاستفادة منها».

دور حيوي

وأكد فورلاني الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دبي في استقطاب المزيد من الشركاء لإي سي ميلان باعتبارها وجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال، وواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم وتميّزها بموقع جغرافي استراتيجي بكونه همزة وصل للحركة الاقتصادية التي تربط شرق العالم بغربه، وقال:

«مقرنا الجديد في دبي ليس مجرد مكان فقط، إنما هو دليل على طموح نادي إي سي ميلان لتعزيز مجتمع كرة قدم أقوى وأكثر عالمية، ليوحّد القلوب والعقول في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه أن يكون كازا ميلان دبي بمثابة بيتنا الثاني، وهو المكان الذي ستستمر فيه قيمنا وشغفنا بكرة القدم في الازدهار».

علاقة طويلة

وأضاف: «تمتد علاقتنا مع دبي إلى سنوات طويلة، وبفضلها حققنا العديد من النجاحات، ونطمح أن تكون نقطة انطلاق إلى مرحلة جديدة في مستقبل النادي، ونحن فخورون بتعزيز تواجدنا في سوق رئيسية للنادي، لنستمر في تمتين علاقتنا مع شركائنا، بما في ذلك طيران الإمارات، التي تقف إلى جانبنا منذ 15 عاماً، في واحدة من أبرز الشراكات التي تتميز بالاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من شراكتنا ويجعلها أكثر فاعلية».

وعن تقييمه لموسم ميلان حالياً قال: «لقد بدأنا بشكل جيد، لكن الوقت لا يزال مبكراً، حالياً انتهى 25 % من الموسم، لدينا مجموعة جيدة، ولهذا أشكر المدرب بيولي وجهازه الفني، ولعل الانتصار الأخير على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كان مهماً للغاية، لقد لاحظت روح الفريق الرائعة».

ويعد ميلان أحد أكثر الأندية نجاحاً في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات، وبالدوري الإيطالي 19 مرة. وبدأت مسيرة طيران الإمارات مع النادي منذ عام 2007، وفي العام التالي، تم رفع العلاقة إلى الراعي الرسمي الرئيسي وظهر شعار الناقلة على قميص «إي سي ميلان» لأول مرة في موسم 2010 - 2011.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز