محمد بن ثعلوب: «عربية الفجيرة» امتداد لنجاحات «جودو الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فعاليات البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو التي تنطلق اليوم في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمع زايد الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وبإشراف الاتحاد العربي للجودو ويشارك في البطولة 400 لاعب من 8 دول عربية ممثلة في أندية دولة الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للجودو أن تنظيم البطولة يعد مواصلة لنجاحات الجودو الإماراتي الذي استقبل في أكتوبر المنصرم 2000 رياضي من 130 دولة من أنحاء العالم، في أثناء مشاركتهم في بطولات أبوظبي غراند سلام للجودو التي ضمت عدداً من اللاعبين الصاعدين من منتخب الإمارات الشاب، وبطولة العالم للكاتا التي شارك فيها منتخب الإمارات الشاب أول مرة وبطولة المحاربين القدامى التي شهدت وحدها مشاركة 1000 مقاتل من نحو 75 دولة.

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي مشيداً بجهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية للجودو برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي بجانب نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نائب رئيس اللجنة العليا وممثل اتحاد الجودو محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد مدير البطولة وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو والكابتن شعبان السيد المدير الفني وإيهاب إستيتية مدير العمليات وبقية اللجان العاملة.

من جانب آخر يعقد عصر اليوم الاجتماع الفني لسحب قرعة البطولة بعد اكتمال وصول الوفود استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة.

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