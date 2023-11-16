بطولة «دي بي ورلد» للغولف تنطلق اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم، منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية لموسم «السباق إلى دبي».

والتي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتستمر حتى بعد غدٍ بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار يتقاسمها أصحاب المراكز العشرة الأولى في الترتيب النهائي لـ «السباق إلى دبي»، وتعتبر هذه البطولة الخامسة والختامية في قائمة سلسلة رولكس، التي تضم خمساً من بطولات النخبة خلال الموسم.

ورغم أن الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حسم لقب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد لموسم 2023، للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2012، 2014، 2015 و2022، لكن المصنف الثاني عالمياً، سيكون في منافسة مثيرة أمام الإسباني جون رام حامل اللقب والمصنف الثالث عالمياً.

والذي يعتبر أكثر لاعب تتويجاً بلقب بطولة جولة دي بي ورلد في ثلاث مناسبات أعوام 2017 و2019، والعام الماضي 2022.

تفاؤل

وقال روري ماكلروي، الفائز بلقب هذه البطولة مرتين في عامي 2012 و2015، إن: «الفوز بلقب الموسم لا يعني أنني لا أريد الفوز في هذه البطولة، الملعب جاهز بشكل جيد بالنسبة لي ولطالما لعبت هنا بشكل جيد، لذلك من الرائع العودة مرة أخرى وعندما تنطلق المنافسات ستكون الميزة هي قدرتي على التركيز على لقب البطولة فقط بعدما ضمنت لقب الموسم».

وأضاف: «تقييمي لأدائي هذا الموسم سيكون 7 من 10، فقد حققت لقبين، وقدمت أفضل مستوى لي في كأس رايدر، الذي يمكن أن أشعر أنه بمثابة انتصار لي، بالمجمل كان عاماً سعيداً لي».

50 لاعباً

وتجمع البطولة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم الذي يتنافس فيه نجوم رياضة الغولف على مدار الموسم في 45 بطولة تقام في 25 دولة.

وانطلق الموسم من الإمارات ببطولة «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للغولف، ثم بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف.

15 عاماً

ويحتفل الحدث الرياضي والاجتماعي العالمي بمرور 15 عاماً على انطلاقه، وتوفر البطولة يوماً رائعاً للجميع، حيث تجمع بين منافسات الغولف ومجموعة من الأنشطة والتجارب المثيرة. تضمن القرية النابضة بالحياة أجواءً ودروس غولف مجانية لجميع الأعمار، واحتفالات بيوم السيدات، وعروض التصويب الترفيهية، وشاشات كبيرة لتحسين تجربة المشاهدة، وأنشطة رياضية جذابة.

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