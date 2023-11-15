"تحدي دبي للياقة" يقدم فعاليات رياضية مجانية لجميع الأعمار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر الدورة السابعة من "تحدي دبي للياقة 2023" بالعديد من الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة المجانية لأفراد المجتمع من جميع الأعمار في عدة مواقع مميزة بإمارة دبي.

وتقدم كل من "قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة" و"مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية" برعاية هيئة الطرق والمواصلات و"مركز الجري والدراجات الهوائية" مئات الحصص التدريبية الرياضية الشاملة والمجانية لكافة الأعمار ومستويات اللياقة ما يجعلها وجهات لا تفوت.

وقد صممت وجهات اللياقة البدنية خلال "تحدي دبي للياقة" للتحفيز والإلهام وهي مهيأة لجذب وتمكين كافة الأفراد والقدرات لتعزيز نشاطهم وحيويتهم خلال شهر كامل.

وينظم "تحدي دبي للياقة" كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي ويحظى برعاية مجموعة "دي بي ورلد" و"دبي الجنوب" و"ماي دبي" وهيئة الطرق والمواصلات في دبي و"سن أند ساند سبورتس" و"بلو"وغرف دبي وطيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة "اتصالات من e "ولا "روش بوزيه" و"ميرا للتطوير العقاري" و"مبادلة للرعاية الصحية" و"أوبتيموم نيوترشن" و"طلبات" و"أڤيڤ" و"شمال القابضة – كايت بيتش" و"إعمار" ومستشفيات وعيادات وصيدليات "أستر" والشركة العربية للسيارات و"سيغنا" و"إمارات" و"ليبتون" و"سيرو" و"تيكنوجيم" وشبكة الإذاعة العربية" ARN" ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وبلدية دبي وشرطة دبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز