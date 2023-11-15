الرجبي.. تحديات وتطلعات للتأهل إلى أولمبياد باريس

المصدر: العوضي النمر-دبي - البيان

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غادرت فجر أمس بعثة منتخب الإمارات للرجبي للرجال، متوجهة إلى مدينة أوساكا اليابانية، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتتكون البعثة من 12 لاعباً، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني، برئاسة الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، محمد سلطان الزعابي، والمدرب النيوزيلندي أبولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، وإداري المنتخب نزار مهران.

من المقرر أن تستمر التصفيات لمدة يومين، وهما 18 و19 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها منتخبات اليابان وهونغ كونغ والإمارات وكوريا والصين وسنغافورا وتايلاند والهند.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات هونغ كونغ وسنغافورا وتايلاند، إلى جانب منتخبنا، وتضم المجموعة الثانية اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند.

وفي أولى مبارياته، سيواجه المنتخب الإماراتي نظيره السنغافوري، ويلتقي في المباراة الثانية مع المنتخب التايلاندي، وتختتم جولة اليوم الأول بمواجهة أقوى منتخبات القارة هونغ كونغ، الحاصل على ذهبية دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وفي اليوم الثاني من البطولة، ستحدد المباريات النصف النهائي والنهائي من يحقق الصعود إلى باريس. حيث يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الألعاب الأولمبية، في حين يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث، مرحلة إعادة التأهيل، التي سينظمها الاتحاد الدولي للرجبي خلال العام المقبل.

هدف

وقال محمد سلطان الزعابي «نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في التصفيات، وتحقيق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، رغم صعوبة المهمة، ولقد أعددنا اللاعبين جيداً، ونثق في قدرتهم على المنافسة على بطاقة التأهل».

أشار مساعد مدرب المنتخب، يوسف شاكر، إلى الجاهزية النفسية والفنية للفريق، قائلاً: «المنتخب جاهز لخوض التصفيات، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، حيث سنقاتل من أجل تحقيق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخ رياضة الرجبي في الإمارات».

وأضاف: «المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لديهم الخبرة والإمكانات التي تؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية، والمنافسة مع منتخبات النخبة على بطاقة التأهل».

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