حتا يكرم أبطاله بعد الإنجاز الآسيوي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كرم علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، ثنائي منتخبنا الوطني لألعاب القوى خالد خليل وعبيد النعيمي، بمناسبة الفوز ببرونزية بطولة سباق نصف ماراثون آسيا للعموم، بحضور حيي حسن البدواوي رئيس قطاع الألعاب الرياضية، وعيسى البدواوي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.

وأقام الفريق الأول للكرة في النادي ممراً شرفياً للأبطال بمناسبة الإنجاز الآسيوي، حيث قدم اللاعبون التهنئة للأبطال على هامش التكريم الذي أقيم في استاد حمدان بن راشد في نادي حتا.

وكان منتخبنا، الذي ضم العدائين مبارك المراشدة، وخالد خليل، وصالح السويدي، وعبيد النعيمي، حقق إنجازاً كبيراً بتحقيق الميدالية البرونزية في سباق نصف ماراثون آسيا للعموم الذي أقيم أخيراً في منطقة مرسى دبي فستيفال سيتي بمشاركة كبيرة من أبرز عدائي 20 دولة آسيوية.

إشادة

وأشاد علي محمد بن عبيد البدواوي، بالإنجاز الذي حققه أبناء الإمارات باعتلاء منصة التتويج في البطولة القارية على مستوى نصف الماراثون بمشاركة نخبة من العدائين في آسيا، معرباً عن فخره واعتزازه بوجود لاعبين من النادي يمثلون المنتخب في المحفل القاري، ومؤكداً في الوقت ذاته حرصهم على التعاون المستمر مع مختلف الاتحادات ومن بينها اتحاد ألعاب القوى في مهمة التمثيل المشرف وتحقيق الإنجازات باسم الإمارات.

فخر

من جانبه، قال عبيد النعيمي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى، إنه يشعر بالفخر بعد تحقيق الميدالية البرونزية في سباق نصف مارثون آسيا، والذي تحقق بفضل تكاتف الجميع لتحقيق الهدف المنشود، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وإلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وكل طاقم المنتخب، كما ثمن جهود نادي حتا برئاسة علي محمد بن عبيد البدواوي على كل الدعم والمتابعة بجانب اتحاد اللعبة بعد الاستعداد للبطولة عن طريق تنظيم معسكر خارجي في تركيا.

شاطره الرأي خالد خليل الذي توجه بالشكر إلى كل الداعمين من اتحاد ألعاب القوى ونادي حتا مما أثمر عنه تحقيق الحلم والإنجاز الآسيوي، مؤكداً أنهم سيواصلون جهودهم لتحقيق أفضل النتائج والألقاب في الفترة المقبلة.

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