نهيان بن زايد: جائزة فاطمة بنت مبارك تعزز المكتسبات والنجاحات لرياضة المرأة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2023، الذي أقيم اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي.

نجاحات

من جهته، أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بنجاحات جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة في مسيرة الرياضة النسائية العربية.

وقال سموه: «وصلت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى عامها السابع، في ظل نجاحات مستمرة ومتزايدة لما تقدمه من دعم للرياضة النسائية العربية، والتحفيز على تحقيق الإنجازات، حيث تدعم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة، والبناء على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية في هذا الإطار».

إنجازات

وأضاف سموه: «تعمل الجائزة المرموقة على تكريم المبدعات وصاحبات الإنجازات في الرياضة العربية، وتحفيز الجميع على التميز، للوصول إلى منصات التتويج، وهو دور عظيم من شأنه استمرار التطور والوصول إلى مستويات أعلى من عام إلى آخر، وكذلك تعزيز استراتيجية تمكين المرأة التي تدعمها دولة الإمارات بكل قوة للحفاظ على المكتسبات واستدامة الإنجازات».

وثمن سموه، دعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية والذي عزز من مكانة الجائزة على مستوى الوطن العربي وما حققته من سمعة طيبة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.

فخر

وقال سموه: «نفخر بالدور المهم الذي تلعبه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تعزيز مسيرة تمكين المرأة، وسعداء بالتعاون الوثيق في مجلس أبوظبي الرياضي مع الأكاديمية بما يساهم في المزيد من الشراكات الفاعلة التي تخدم وتوفر كل عوامل النجاح لرياضة المرأة».

وهنأ سموه الفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة واستحقاقهن للتكريم لما حققنه من إنجازات على صعيد المنافسات الرياضية، متمنياً لهن المزيد من التوفيق والتألق ومزيد من الإصرار والطموح لتحقيق نجاحات متتالية في المحافل المحلية والعربية والإقليمية والدولية.

تتويج

وتوج سموه الفائزات بالجائزة التي باتت عيداً للرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، وجسدت منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لتعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، ومحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين ونجوم الرياضة في العالم العربي، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

استراتيجية

وتوج سموه، نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بجائزة شخصية العام الرياضية تقديراً لجهودها ومبادراتها لدعم وتشجيع رياضة المرأة، وتكريماً لإسهاماتها في استراتيجية تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة ومن ضمنها القطاع الرياضي.

كما توج سموه، الأردنية جوليانا فؤاد بطلة التايكواندو العالمية بجائزة أفضل رياضية عربية، التي حققت إنجازاً عربياً غير مسبوق على مستوى الرياضة النسائية بتصدرها التصنيف العالمي للتايكواندو في وزن 67 كيلوغراماً مطلع عام 2023، وحلولها في المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي، لتصبح أول عربية تحتل المركز الأول عالمياً في لعبة التايكواندو، إضافة إلى إنجازها بعد أن حصلت على فضية بطولة العالم في أذربيجان.

تقدير

كما توج سموه، روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج بجائزة أفضل رياضية إماراتية لتألقها على الصعيدين الإقليمي والآسيوي وتحقيقها إنجاز فضية آسيا للشطرنج عام 2022.

وكرم سموه، زعفرانة أحمد الحوسني والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينغ، حمدة ومريم الحوسني، عن فئة أفضل أم رياضية، الجائزة التي استحدثتها اللجنة المنظمة في النسخة الحالية تقديراً لدور الأمهات في مسيرة بناتهن الرياضية، ودعمهن وتحفيزهن على الإبداع.

أسطورة

وحصلت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على جائزة أفضل رياضية بارالمبية، تقديراً لإنجازاتها باعتبارها أسطورة الأثقال البارالمبية والمرأة الوحيدة على مستوى العالم التي حصدت 6 ميداليات أولمبية على التوالي، وتوجت بـ 8 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا المفتوحة الأخيرة.

وحصدت التونسية سناء المرداسي مدربة منتخب الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية الجائزة لفئة أفضل مدربة لقيادتها سيدات المنتخب لتحقيق العديد من الإنجازات على مستوى اللعبة.

تميز

وفي فئة أفضل إعلامية توجت بالجائزة المصرية أميرة جمال تقديراً لنجاحاتها وتميزها في مجال الإعلام الرياضي وخصوصاً دعم الرياضات النسائية، بينما حصل نادي الفجيرة للألعاب القتالية على جائزة أفضل فريق، حيث حقق لاعبو النادي ميداليات ذهبية وفضية خلال المشاركة في صفوف منتخب الإمارات الوطني في دورة الألعاب القتالية العالمية بالرياض، وفوزه بدرع التفوق العام 2023 من اتحاد الإمارات للمبارزة، وتتويجه بجائزة أفضل نادٍ عربي خلال مارس الماضي.

ونالت لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو، مريم آل علي، جائزة أفضل رياضية ناشئة لتألقها وحصدها ميداليات عدة مع منتخب الجوجيتسو للناشئات والشابات، وتوجت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

مساهمة

أحيت الحفل الفنانة أحلام التي شدت أغنية بعنوان «بنات العُرب» من كلمات وأشعار شاعر الوطن علي الخوَار، حازت على إعجاب الحضور.

واختتم الحفل بتكريم خاص للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، للدعم الذي تقدمه للرياضة النسائية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودعمها في مجال الرياضة، ومتابعة وتوفير كل عوامل النجاح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تسلمتها بالنيابة عنها الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

رؤية

من جهتها، أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة باتت عيداً للمرأة الرياضية الإماراتية والعربية، وأفضل تكريم للمبدعات ممن حققن إنجازات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية على مدار العام، وترجمة لجدارتهن باعتلاء منصات التتويج في ميادين التنافس، وحافز لهن لمضاعفة الجهود لمزيد من التألق في مختلف المنافسات الرياضية.

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، على رعايتها الكريمة ودعمها السخي الذي أوصل الجائزة للمكانة المرموقة التي تتمتع بها في أوساط الرياضة النسائية المحلية والعربية، وجهودها الدؤوبة التي أسهمت في الارتقاء برياضة المرأة.

حافز

وقالت: «الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» حفزت المرأة على الإبداع الرياضي، ومنحتها الفرصة والحافز لإثبات وجودها وبلوغها أعلى مراتب التميز والنجاح».

وشددت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على أن الدعم والاهتمام المتواصل الذي توليه أم الإمارات لمسيرة الرياضة النسائية، أثمر عن منجزات هائلة ومهمة، ونجحت بفضله المرأة الإماراتية والعربية أن تكون نموذجاً يعبر عن الطموح والعزيمة والإرادة، وبرهن على قدراتها ومهاراتها لترسخ مكانتها الرياضية وصعود منصات التتويج في مختلف البطولات.

وأضافت: «نحتفل اليوم بالفائزين والفائزات في النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الجائزة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وتأتي ترجمة لاستراتيجية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الهادفة لتعزيز وتطوير المرأة وترسيخ مكانتها في القطاع الرياضي، لاسيما وأن الرياضة تحظى بمكانة مهمة في حياة المرأة، ونفخر أن الجائزة باتت الأهم على مستوى الوطن العربي ككل، والتي تسلط الضوء على إنجازات المرأة في الرياضة، وتسعى لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية، للارتقاء بها لأعلى المستويات».

شراكة

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، مثمنة الشراكة الفاعلة مع المجلس برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ودعم الرؤية الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، والاهتمام بالرياضة النسائية، وإلهام الأجيال الواعدة من الفتيات والسيدات، ودعمهن لممارسة الأنشطة الرياضية واتباع أسلوب حياة مثالي، يعود على صحتهن بالطاقة الإيجابية، منوهة إلى أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية حريصة على تحقيق الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الرياضية محلياً ودولياً للاستفادة من برامج التطوير وخبرات التنمية.

كما وجهت الشكر والتقدير إلى لجنة التحكيم وأعضائها من نخبة الأسماء الرياضية العربية والعالمية، وإلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين وداعمي الجائزة، مركز أبوظبي للصحة العامة، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، دولفين للطاقة، وقناة أبوظبي الرياضية، مشيدة بجميع اللجان العاملة والقائمين على الجائزة ودورهم الفاعل في دعم مسيرة النجاح.

ريادة

بدوره، أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن نجاح النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة يؤكد ريادة الجائزة ومكانتها المرموقة التي وصلت إليها على مستوى الوطن العربي.

وقال العواني إن رياضة المرأة في دولة الإمارات والوطن العربي أصبح لها مكانتها، بإنجازاتها المتنوعة، وهنا يأتي دور الجائزة التي تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لتكرم أصحاب هذه الإنجازات وتسلط الضوء عليهم.

وثمن العواني تكريم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مشيراً إلى أنه تكريم صادف أهله تقديراً لدورها الكبير في دعم وتطوير رياضة المرأة بشكل عام، ولرياضة الفروسية بشكل خاص.

وأضاف: «نفخر بالنجاحات التي حققتها الجائزة منذ انطلاقها بعد أن باتت أهم جائزة لتكريم صاحبات الإنجاز من بطلات العرب في مختلف الألعاب الرياضية، إذ نجحت الجائزة وبتطور من عام لآخر في استقطاب الفئات المختلفة، كما أن النسخة السابعة شهدت فئة جديدة تستحق التكريم وهي الإعلان عن جائزة الأم الرياضية، وتعد تقديراً كبيراً من الجائزة لكل أم عربية وإماراتية ساهمت في تقديم الدعم والحافز بمثابرة وإرادة لأبنائها الرياضيين».

وأشار العواني إلى أن الجائزة ستشهد في العام المقبل نسخة استثنائية كونها ستأتي عقب دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 مما يؤكد أن المنافسة والملفات المتقدمة للجائزة ستكون قوية في مختلف الفئات.

سعادة

أعربت الأردنية جوليانا فؤاد لاعبة التايكواندو العالمية عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل رياضية عربية ضمن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، مؤكدة أن الجائزة تعد وساماً على صدرها كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

ووجهت الشكر إلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وللشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية على جهودهم وحرصهم على تكريم البطلات العربيات في مجال الرياضة، وهو ما يمنحها دافعاً لاعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة.

خصوصية

من جانبها، أكد روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج والمتوجة بالجائزة في فئة أفضل رياضية إماراتية عن فخرها بالجائزة التي تعد أفضل تكريم.

وقالت إن الجائزة لها خصوصية فريدة لأنها باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) صاحبة الأيادي البيضاء والدعم المتواصل للمرأة في كل المجالات، مشيرة إلى أن توجيهات أم الإمارات ودعمها اللامحدود لرياضة المرأة أوصل الفتاة الإماراتية لمكانة عالية على صعيد المنافسات الرياضية.

وأعربت روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج، والفائزة بجائزة أفضل رياضية إماراتية، لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السابعة، عن سعادتها بما حققته من إنجازات أوصلتها للوقوف على منصة التتويج بالجائزة.

وقالت: «التتويج أكبر دافع لي قبل المشاركات المقبلة، وأبرزها بطولة العالم، وأسعى للعودة مجدداً للوقوف على منصة التتويج في أكبر وأهم جوائز رياضة المرأة».

شكر

بدورها عبرت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي والفائزة بالجائزة عن فئة أفضل رياضية بارالمبية عن فرحتها الغامرة بالجائزة المهمة على مستوى الوطن العربي، موجهة الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على دعمهما الكبير لرياضة المرأة في الوطن العربي.

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