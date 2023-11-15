دورة «كلباء للألعاب الشاطئية» تنطلق بنسختها الثالثة غداً الخميس

المصدر: كلباء - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً الخميس النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية والتي تستمر منافساتها حتى 24 نوفمبر، ويتضمن حفل الافتتاح فقرات احتفالية متنوعة بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والمسؤولين واللجنة المنظمة.

يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني للدولة، ثم باقة من العروض بوساطة موسيقى الشرطة وطلبة المدارس ومعهد الشارقة للتراث، ثم مراسم رفع علم الدورة، وعروض للكاراتيه والتايكواندو، وبعدها يلقي عبدالملك جاني كلمة باسم اللجنة المنظمة، ثم إيقاد شعلة الدورة والإعلان من قبل ممثل راعي الحفل عن بدء فعاليات الدورة وافتتاح منافساتها رسمياً ويعقبها انطلاق الألعاب النارية، وبعدها إقامة أولى مباريات كرة القدم.

وتشتمل الدورة التي يبلغ مجموع جوائزها 600 ألف درهم، على 7 رياضات رئيسة وهي كرة القدم وكرة السلة «3×3» وكرة الطائرة وألعاب الدفاع عن النفس والألعاب المائية والترايثلون والريشة الطائرة، وسيحظى جمهورها بعدد كبير من البرامج الترفيهية والفعاليات المصاحبة التي تستهدف إمتاع كل أفراد الأسرة.

يذكر أن اللجنة المنظمة تضم عبدالملك جاني رئيساً، والمستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة نائباً، وعضوية كل من: الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة مدير مكتب الإشراف العام، وزكية سهيل المشرخ رئيسة لجنة الإعلام والتسويق، وجاسم محمد الشحي رئيس لجنة الخدمات المساندة، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة، وأحمد محمد الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية، وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، والملازم مايد راشد الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، وعضوية مكتب الإشراف العام خالد محمد أحمد والدكتور سيف أحمد الزعابي، ومحمد محمود شلش مقرراً.

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