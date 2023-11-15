اكتمال المربع الذهبي لبطولة «إس إم كي» لتنس السيدات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تأهلت اللاعب شرينة السويدي إلى نصف نهائي النسخة الـ 13 من بطولة أكاديمية «إس إم كي» للتنس للسيدات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتستضيفها الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية «إس إم كي» لتنس السيدات، والتي تقام برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وشركة «فوس دايركت» التابعة لمشاريع بن هندي، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

كما حسمت اللاعبة شرينة السويدي مباراتها في ربع النهائي، بفوزها على مدية المسعود بنتيجة 7-6 و6-1، أما على مستوى منافسات الزوجي، فاز الثنائي شيخة الزعابي وعائشة الفهيم بنتيجة 6-2 و6-1، على وضحة المنصوري وعائشة المنصوري، لتتأهلا إلى المربع الذهبي.

طموحات

وقالت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة أكاديمية وبطولة «إس إم كي» لتنس السيدات: «نفخر بما حققته بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، من تهيئة السبل، وإتاحة الفرص للنهوض بالمواهب الرياضية النسائية في المجتمع، بما يواكب طموحات الفتاة الإماراتية، ويؤهلها للمنافسة الإقليمية والقارية والعالمية».

وأكدت أن البطولة تضع الصحة والسلامة دائماً على رأس أولوياتها، وتمتلك البنية التحتية والبيئة الاحترافية اللازمة، والتي تعد ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الراعي الرئيس للمرأة الإماراتية على كافة الأصعدة.

معايير

وأضافت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان: نقدم في «أكاديمية إس إم كي» المخصصة لتدريب وتنمية مهارات بنات الإمارات في رياضة التنس، منذ تأسيسها عام 2009، تجربة على قدر كبير من الاحترافية، وفق منظومة رياضية بمعايير عالمية، ساهمت في تطوير قدرات اللاعبات، وتعزيز جودة الرياضة وصحة المرأة في دولة، ما منحنا الفرصة لإطلاق بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات عام 2011، كأول بطولة تحتضن مواهب المواطنات الرياضية، خاصة الفئات العمرية الواعدة، تحت مظلة واحدة، لدعم وصقل خبراتهن، وتوفير بيئة تنافسية احترافية، ونتطلع لأن تكشف البطولة عن طاقات جديدة ومبدعة، نرفد من خلالها الميادين المحلية والمنتخب الوطني بجيل قادرة على تقديم صورة تليق بالرياضة النسائية في دولتنا الغالية».

سعادة

وتابعت: «مع كل نسخة تغمرنا السعادة بالروح التنافسية الرياضية الرائعة التي تشهدها البطولة، وبالإمكانات الفنية العالية التي تتميز بها لاعبات الإمارات، ما يبشر بمستقبل واعد لبنات زايد في لعبة التنس، اللاتي باستطاعتهن أن يخطين خطوات رائدة في عالم التنس، وكل ثقة في قدرتهن على بلوغ منصات التتويج في البطولات الدولية مستقبلاً».

وأوضحت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان: نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لاستدامة بناء قدرات بنات الوطن، وتعزيز إمكاناتهن، والاستثمار في مواهبهن الرياضة، كما نسعى لترجمة أهداف السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 –2031، فيما يعنى بتعزيز جودة حياة المرأة في الجانب الصحي، ودعم مشاركتها في القطاع الرياضي، مشيرة أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في المرأة الإماراتية، وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً، يؤتي ثماره، ويحقق أهدافه بأسرع مما هو متوقع، موجهة الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة، على كل برامج التمكين للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ما جعلها رائدة في تميزها، وملهمة لجميع من حولها في كافة المحافل.

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