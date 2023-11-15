بطولة أوروبا للقفز بالمظلات تنطلق في دبي غداً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق صباح غد منافسات بطولة أوروبا للقفز التي يستضيفها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة سكاي دايف دبي وتختتم الأحد المقبل، بمشاركة 28 فريقاً، وهذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج حدود «القارة العجوز»، وتم اختيار دبي لما تتميز به من بنية تحتية متطورة لاستضافة بطولات الرياضات الجوية.

وأنهت اللجنة المنظمة بالتعاون مع «ميديا لاند» تجهيز قرية البطولة التي تتضمن قسماً خاصاً للمشاركين والأطقم الفنية وآخر للأطقم الإدارية والإعلامية وروعي في تصميمها توفير الراحة لجميع الأطراف، كما تزين مسرح البطولة بالأعلام الأوروبية. وتبدأ الفرق تدريباتها صباح اليوم استعداداً لمنافسات «دقة الهدف»، التي تنطلق رسمياً غداً.

اجتماع تنسيقي

من جانب آخر عقد اجتماع فني تنسيقي مشترك جمع بين الطيارين ومدير العمليات بحضور محمد يوسف أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، والخبير الدولي هلموت شلش، وعبدالله مراد رئيس لجنة الدعم اللوجستي والإعداد، والألماني اكسي رئيس الحكام، ومساعده سعيد الهاشمي، حيث تمت مناقشة توقيتات وإجراءات الطيران والقفز وإقرار الجدول المعتمد من اللجنة الفنية، كما تمت الإشارة إلى إجراءات الأمن والسلامة وبروتوكول العمليات الإدارية وغيرها من الأمور التنظيمية.

ويُعقد في العاشرة من صباح اليوم اجتماع مشترك بين القضاة والحكام بحضور مدير البطولة، فيما تعقد لجنة الحكام اجتماعاً عاماً في المساء مع مندوبي وإداريي الفرق المشاركة برئاسة الألماني الكسي، وذلك بهدف توزيع المهام والتأكيد على التوقيتات النهائية والجوانب الفنية والإدارية التي سيلتزم بها الجميع لتحقيق نجاح الحدث وإظهاره بأبهى صورة.

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