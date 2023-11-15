راشد الظاهري يتألق في سباق ماكاو لفورمولا 4

المصدر: ماكاو - البيان

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واصل البطل الإماراتي راشد الظاهري تألقه في عالم فورمولا4، واحتل المركز الثالث في سباق ماكاو بالصين، بعدما تغلب على حالة الطقس المتقلبة.

وكان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا السباق أمام 23 سائقاً آخرين يمتلكون خبرة جيدة بهذه السباقات.

ويتمتع الظاهري «15 عاماً» حالياً بخبرة جيدة حصل عليها من التدريب مع فريق «بريما» بدعم من «ياس هيت» ومشاركته في عدد من السباقات المهمة.

وذكر فريق «بريما»، أن الظاهري تغلب على الظروف الجوية القاسية لسباق ماكاو، من جهته، قال الظاهري: «مررنا بظروف طقس متغيرة في هذا السباق، وبشكل عام قمنا بعمل جيد جداً».

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