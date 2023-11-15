رالي دبي.. نجاح تنظيمي وانتصارات إماراتية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق رالي دبي الصحراوي في نسخته السابعة المحدثة الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نجاحاً كبيراً، ورافقه انتصارات باهرة لمتسابقي الإمارات، من بينها الحصول على لقب بطولة العالم في الدراجات النارية عبر البطل محمد البلوشي ولقب بطولة الدراجات الرباعية عبر البطل عبدالعزيز أهلي.

وعبّر خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية عن فخرهم بتنظيم نسخة 2023، وقال تعليقاً: «نفخر كثيراً بازدهار هذا الحدث في السنوات الأخيرة بعد المنافسة الرائعة، ويمكننا الآن أن نحتفل بانتهاء فصل آخر مكلل بالنجاح في تاريخ رالي دبي الصحراوي، نحن فخورون بهذا الإنجاز، ونشعر بالامتنان للدعم الرائع الذي تلقيناه من الجهات الحكومية وشركائنا وفخورون بالنتائج التي حققها أبطالنا».

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