«دبي الرياضي» يعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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بحث مجلس دبي الرياضي مع اللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق التطور المنشود في القطاع الرياضي على صعيد استقطاب وتطوير المواهب الرياضية واستضافة البطولات الدولية الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفارس محمد المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اللواء د. محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وقيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، ونبيل محمد بن عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتقديم الدعم في تنظيم البطولات الرياضية وفي مقدمتها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات هذا العام، وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تنظيم الحدث في أفضل صورة ممكنة وبما يرقى إلى مكانة دولة الإمارات وتاريخها الكبير في تنظيم الفعاليات الكبرى.

هدف

واستعرض سعيد حارب سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب التي تهدف إلى وضع دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب الرياضية القادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية وتحفيز وتشجيع الرياضيين الشباب وتطوير حياتهم المهنية في مجال الرياضة، وذلك من خلال توحيد الجهود بين كل المؤسسات الوطنية.

وأكد حارب أهمية التعاون المشترك في سبيل الوصول إلى صناعة أبطال أولمبيين يمكنهم تمثيل الدولة في المحافل الرياضية والحصول على الميداليات الأولمبية، حيث تتوفر كل الإمكانيات والبنية التحتية المتميزة التي يمكن استثمارها بامتياز لصناع الأبطال.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع كل المؤسسات الرياضية الوطنية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة والمساهمة في تطويرها على المستويين المحلي والعالمي انطلاقاً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها، وفي ختام اللقاء اصطحب سعيد حارب وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في جولة بأروقة المجلس.

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