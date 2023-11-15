«اتحاد السلة» يدعم أندية الدوري ببرامج إحصائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، عن تقديم أجهزة حاسوب متطورة للأندية المشاركة في الدوري المحلي، تتضمن برامج إحصائيات معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة «فيبا».

وتم تقديم الأجهزة بدعم من اللواء م. إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إدخال أحدث التقنيات المطبقة والمقدمة من الاتحاد الدولي للعبة، والاستفادة منها في المباريات، كما سيقدم الاتحاد دورات مجانية في الإحصاء للأندية، للمساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل.

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