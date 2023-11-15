«الهيئة العامة» تعلن تفاصيل منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل النسخة الأولى من «منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية»، الذي تنظمه الهيئة في الفترة بين 22 و24 نوفمبر الجاري، برعاية وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تحت شعار «الرياضة وجودة الحياة»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

ويشهد المنتدى معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلي العديد من الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية والوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين في مجال الرياضة المجتمعية.

ويعد المنتدى هو الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على عدة محاور تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

منصة بارزة

وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، خلال المؤتمر الصحافي: «يمثل منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية منصة بارزة لتعزيز الرياضة المجتمعية وتعريف فئات مجتمعاتنا في المنطقة بأنواع مختلفة من الرياضات وحثهم على ممارستها.

ومن خلال هذا الحدث الكبير، نعمل على وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها خلق قطاع رياضي مجتمعي مستدام، بما يتماشى مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بالرياضة المجتمعية، لدورها الكبير في تعزيز الصحة المجتمعية وفرص التنمية المستدامة».

وأضاف: «إن المنتدى سوف يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث يمثل محور تنمية الرياضة المجتمعية جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية، التي تتضمن مستهدفاً طموحاً وهو وصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71 % من سكان دولة الإمارات، ويعد هذا المنتدى فرصة مواتية لتكامل الأدوار وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لنشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة».

برنامج

وخلال المؤتمر استعرض أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية، برنامج المنتدى الذي يُقام على مدار 3 أيام، في اليوم الأول يُعقد اجتماع الوفود المشاركة لاستعراض أفضل الممارسات الإقليمية في المنطقة من دول (المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – مملكة البحرين)، وفي اليوم الثاني تنطلق جلسات المنتدى الحوارية لمناقشة الفرص والتحديات لتنفيذ برامج وتقنيات ممارسة الرياضة في مجتمعاتنا العربية، وأحدث المناهج والابتكارات لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية، وأبرز التطورات العلمية في تحسين الصحة من خلال الرياضة المجتمعية، وأهم الممارسات العالمية والإقليمية وتأثير التكنولوجيا في هذا المجال، لترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة وزيادة حضورها في المجتمع.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية أبرزها الجلسة الأولى بعنوان «الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية»، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان «النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية». وفي اليوم الثاني أيضاً سيتم افتتاح المعرض الرياضي المصاحب للمنتدى.

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