9 فرق في انطلاقة كأس «أبوظبي كلاسيك 2023» لهوكي الجليد غداً

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تنطلق ظهر غد الأربعاء بطولة أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الجليدية وبدعم ورعاية من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 9 فرق محلية ودولية هي: «ستورمز أبوظبي»، و«جالاكسي» من الإمارات، و«ديانمو كازان» من تتارستان -روسيا الاتحادية، و«ليدوكول» من روسيا الاتحادية، و«الرئيس» من روسيا البيضاء في المستوى A.

وفي المستوى B تتنافس 3 فرق من الإمارات هي: «سترومز أبوظبي B» و«جي سي سي» و«شاهين»، إضافة إلى فريق «الفلبين ايقلز» من الفلبين، وتستمر البطولة على مدى 4 أيام، وتقام البطولة في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.

تفوق

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للرياضة والرياضيين الذي يشمل كافة المستويات، سواء المنتخبات الوطنية أو الأندية وحتى أفراد المجتمع، وبفضل تلك الرعاية الشاملة أصبحت الرياضات الجليدية رائدة في السنوات الماضية بتحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، وكان آخرها التتويج بكأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثاني في مايو الماضي بتركيا، وكذلك التتويج بكأس العالم المستوى الثالث الموسم الماضي في بروكسل.

من جهته، قال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن الإنجازات التي تحققت جاءت برعاية ودعم مستمر من مجلس أبوظبي الرياضي، الذي كان وما زال الرافد الأساسي لنجاحات الرياضات الجليدية، مؤكداً، أن العمل الجاد والتخطيط المدروس خلال السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في إعداد جيل رياضي محترف قادر على عمل فارق ووضع بصمة له في سجل الرياضات في الإمارات، مع الاهتمام بكافة النواحي الفنية وبناء الكوادر الإدارية.

دوري الناشئين

من جانبها، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على إقامة مباريات لدوري الناشئين لهوكي الجليد في اليوم الختامي للبطولة، بهدف إبراز الاهتمام بالنشء وصقل المواهب وتنميتها من خلال إقامة مباريات تتناسب مع مراحلهم السنية في إطار دوري إماراتي للناشئين تشارك فيه فرق أكاديمية هوكي الجليد التابعة لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية «أبوظبي ستورمز» و«ذيبز العين» إضافة إلى فريق «ساند ستورمز» من دبي، وفريق «جالاكسي» من أبوظبي، حيث تقام مباريات الدوري لكل مرحلة على حدة، فيشارك في مرحلة تحت 9 سنوات أربع فرق وكذلك في باقي المراحل تحت 12، 15، 18 سنة بمجموع 12 فريقاً لجميع المراحل.

وشهدت مباريات دوري الناشئين لهوكي الجليد إقبالاً كبيراً من عدد اللاعبين في كل فريق مما حدا باللجنة المنظمة إلى إعادة جدولة المباريات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة والمنافسة والاحتكاك فيما بينهم بما يتناسب مع مرحلتهم السنية.

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