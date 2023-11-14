الأكاديمية الدولية تختتم دورة المستوى الثاني لمدربي وإداريي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام عن نجاح دورة المستوى الثاني، والتي نظمتها في فندق سيتي ماكس في دبي، بمشارة فاعلة لمدربي وإداريي اللياقة البدنية وبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة فاعلة للمدربين والإداريين الرياضيين، ضمن الخطة التشغيلية للعام 2023.

وقدم رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، والمحاضر الدولي سلطان العتبي، والدكتورة السورية ماريا عازر المتخصصة في طب النفس الرياضي، والمهندس وليد عبد الكريم مدير عام الأكاديمية المحاضر الدولي محاضرات نظرية وعملية، ركزت على أهمية تزامن علم طب النفس الرياضي والتدريبات لأجل الوصول لأعلى المكاسب المتحققة، إضافة إلى التغذية الرياضية، التي تناسب كل رياضة، وبحسب الجهود المبذولة لأجل إعداد بدني متكامل، وبما يسهم بتحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في صناعة واستكشاف المواهب الرياضية وتطويرها، واستدامة المكاسب الرياضية.

وقال المهندس وليد عبد الكريم لـ«البيان»: أسهمت دورات الأكاديمية التثقيفية والتوعوية بخفض نسبة الإصابات الرياضية، التي كانت تحدث بسبب الأخطاء التدريبية، والتي لا توافق المواصفات العالمية الرياضية في بناء الأجسام، ووفقاً للاتحاد الدولي للعبة بنسبة تقديرية نحو 60%، وهي محصلة مهمة، لذلك نشجع على أن يكون للرياضي خلفية علمية برياضته وخصوصاً في بناء الأجسام واللياقة البدنية، من جهته أكد المحاضر الدولي في أكاديمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي سلطان العتبي أن الاهتمام بالتغذية الرياضية الصحيحة يمثل النسبة الأبرز في تطور المستوى الرياضي للأفراد، مؤكداً أن الاستعانة بالمعلومات العلمية الرياضية يجب أن تكون من مصادرها الرئيسية، ومنوهاً بأن الأكاديمية حريصة على التعامل مع أحدث المعلومات العلمية المحدثة.

واختتمت الدورة بحضور الدنور وسام عبد الكريم مدير الشؤون القانونية في الأكاديمية وأحمد ذو الغنى ممثل الأكاديمية في العاصمة أبوظبي ومدير الشؤون الإدارية للأكاديمية محمد عبد الكريم، وعدد من المتابعين

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